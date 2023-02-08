Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yıkıma uğrayan kentteki son durumla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Son yüzyılın en büyük felaketinin yaşandığını dile getiren Savaş, "Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz" dedi.
Savaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.