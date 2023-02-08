Kahramanmaraş'da meydana gelen deprem sonrası haber yorumcuları ve gazetecilere yönelik haberleri ve sözleri sebebiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmalara Türkiye Gazeteciler Sendikası tepki gösterdi. TGS açıklamasında (OHÂL ilânıyla birlikte bazı bölgelerde gazeteciler enkazlardan uzaklaştırılıyor. TV yorumcuları ve sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturmalar açılıyor. İhmâllerden, yardım gelmeyen yerlerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor. Halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz!)dedi.
08 Şub 2023 - 10:17- Gündem Güncelleme: 08 Şub 2023 - 10:21
TGS'den gazetecilere açılan soruşturmalara tepki
Deprem sonrası gazetecilere yönelik açılan soruşturmalara TGS tepki gösterdi. TGS açıklamasında "Halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz!"dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.