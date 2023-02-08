TGS'den gazetecilere açılan soruşturmalara tepki

Kahramanmaraş'da meydana gelen deprem sonrası haber yorumcuları ve gazetecilere yönelik haberleri ve sözleri sebebiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmalara Türkiye Gazeteciler Sendikası tepki gösterdi. TGS açıklamasında (OHÂL ilânıyla birlikte bazı bölgelerde gazeteciler enkazlardan uzaklaştırılıyor. TV yorumcuları ve sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturmalar açılıyor. İhmâllerden, yardım gelmeyen yerlerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor. Halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz!)dedi.