08 Şub 2023 - 10:23- Siyaset G: 08 Şub 2023 - 10:25

CHP Karamürsel’den yardım kampanyası

Kocaeli’nin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar gidiyor.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri

08 Şub 2023 - 10:23 - Siyaset

Muhabir  Mesut Akbulut

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