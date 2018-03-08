Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
08 Mart 2018- Gündem

Kadınlar Günü’nde KARA TABLO!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre Türkiye’de 2017 yılında 409 kadın cinayeti işlendi. Kocaeli’de de 9 kadın öldürüldü…

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Ama ülkemizdeki kadın cinayetleri, kadına tecavüz, cinsel istismarın fazlalığı kara bir tablo olarak önümüze çıkıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2017 yılında Türkiye’de 409 kadın cinayeti işlendi, 387 çocuk cinsel istismara uğradı ve 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. Platformun verilerine göre, 2016 yılında 328 kadın, 2015 yılında ise 303 kadın öldürülmüştü. Kocaeli’de de kadın öldürülmeleri olayları yaşandı. İlimizde 2016 yılında 11, 2017 yılında da 9 kadın öldürüldü… 2018 yılının ilk iki ayında da kadın cinayetlerine devam edildi. Türkiye’de 2018’in ilk iki ayında 75 kadın öldürüldü. İlimizde de ise iki ayda 4 kadın cinayeti işlendi.

YILLARA GÖRE KADIN CİNAYETLERİ

2010-180

2011-121

2012-210

2013-237

2014-294

2015-303

2016-328

2017-409

08 Mart 2018 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia! mask
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!
Başkan Doğan da karne aldı mask
Başkan Doğan da karne aldı
CHP'nin afişlerine saldırılar sürüyor mask
CHP'nin afişlerine saldırılar sürüyor
Belediye, İYİ Parti posterlerini indirdi! mask
Belediye, İYİ Parti posterlerini indirdi!
Türk Telekom'dan yine şikayet var! mask
Türk Telekom'dan yine şikayet var!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia! mask
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı mask
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı

GALERİ

Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL