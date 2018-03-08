Kadınlar Günü’nde KARA TABLO!

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Ama ülkemizdeki kadın cinayetleri, kadına tecavüz, cinsel istismarın fazlalığı kara bir tablo olarak önümüze çıkıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2017 yılında Türkiye’de 409 kadın cinayeti işlendi, 387 çocuk cinsel istismara uğradı ve 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. Platformun verilerine göre, 2016 yılında 328 kadın, 2015 yılında ise 303 kadın öldürülmüştü. Kocaeli’de de kadın öldürülmeleri olayları yaşandı. İlimizde 2016 yılında 11, 2017 yılında da 9 kadın öldürüldü… 2018 yılının ilk iki ayında da kadın cinayetlerine devam edildi. Türkiye’de 2018’in ilk iki ayında 75 kadın öldürüldü. İlimizde de ise iki ayda 4 kadın cinayeti işlendi.
YILLARA GÖRE KADIN CİNAYETLERİ
2010-180
2011-121
2012-210
2013-237
2014-294
2015-303
2016-328
2017-409
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz