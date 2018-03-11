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11 Mart 2018- Spor

Bugün günlerden adrenalin

Bugün kentimizde, farklı sporların buluşmasına şahit olacağız.

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Hava Sporları’nda Salon F3 P yarışları Çayırova’da, Otkolobil Sporları ERS Motors 3D Witner Challenge öei safari Winter körfez’de, Bedensel Engelliler Bilek Güreşi şampiyonası ise İzmit’te gerçekleşecek. Seç, beğen izle diyoruz…

İşte program…

09.00 Hava Sp. F3 P Ç.Ova

09.30 Otom.Sp. Winter Körfez

13.00 Otom.Sp. Safari Körfez

10.00 Bilek G. B.Eng. İzmit

11 Mart 2018 - Spor

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