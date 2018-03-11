Bugün günlerden adrenalin

Hava Sporları’nda Salon F3 P yarışları Çayırova’da, Otkolobil Sporları ERS Motors 3D Witner Challenge öei safari Winter körfez’de, Bedensel Engelliler Bilek Güreşi şampiyonası ise İzmit’te gerçekleşecek. Seç, beğen izle diyoruz…
İşte program…
09.00 Hava Sp. F3 P Ç.Ova
09.30 Otom.Sp. Winter Körfez
13.00 Otom.Sp. Safari Körfez
10.00 Bilek G. B.Eng. İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz