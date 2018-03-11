Emlakçılarda bugün gün!

Mevcut başkan Ahmet Pekin ile KEMDER Başkanı Alpay Hacıoğlu’nun başkanlık için yarışacağı kongrenin büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.

930 ÜYE OY KULLUNACAK

n Antikkapı Restoran’da düzenlenecek olan kongre saat 10.00’da başlayacak, 930 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Daha önce yapılan ilk kongrede ikili yeniden rakip olmuş, 349 oy alan Ahmet Pekin, 335 oy alan Alpay Hacıoğlu’na karşı seçimi kazanmıştı.