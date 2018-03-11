İYİ Parti Kocaeli İl 1.Olağan Kongresi, Çağlayan Restoran'da gerçekleştiriliyor. Göreve atama yoluyla gelen mevcut başkan Serdar Kaman'ın tek aday olarak girdiği seçimde 600 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Ayrıca kongrede 71 kişilik yönetim kurulu üyesi , 9 kişilik disiplin kurulu üyesi ve 22 kişilik büyük kongre delegeleri seçilecek.
11 Mart 2018- Siyaset
İYİ Parti’de Kaman tek aday
İYİ Parti Kocaeli İl 1.Olağan Kongresi Çağlayan Restoran'da gerçekleştiriliyor.
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11 Mart 2018 - Siyaset
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz