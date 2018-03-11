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11 Mart 2018- Siyaset

İYİ Parti’de Kaman tek aday

İYİ Parti Kocaeli İl 1.Olağan Kongresi Çağlayan Restoran'da gerçekleştiriliyor.

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İYİ Parti Kocaeli İl 1.Olağan Kongresi, Çağlayan Restoran'da gerçekleştiriliyor. Göreve atama yoluyla gelen mevcut başkan Serdar Kaman'ın tek aday olarak girdiği seçimde 600 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Ayrıca kongrede 71 kişilik yönetim kurulu üyesi , 9 kişilik disiplin kurulu üyesi ve 22 kişilik büyük kongre delegeleri seçilecek.

11 Mart 2018 - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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