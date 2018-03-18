Bugün günlerden KOCAELİSPOR!

İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Diyarbakır’dan İsmail Güzel yönetecek…

CÜNEYT BİÇER ÇALIŞTIRIYOR

Sezonun ikinci yarısında dikkat çeken bir performans ortaya koyan ve ateş hattından sıyrılıp Play-Off’a göz kırpan Kocaelispor, Payas’tan yenilgi ile dönünce ilk 5 yolunda yara almıştı. Yeşil Siyahlılar bugün ilk 5 mücadelesi veren ve Cüneyt Biçer’in çalıştırdığı Çorum Belediyespor’u konuk edecek. Zorlu mücadelede hava sıcaklığı 24 derece olacak.

FATİH SAĞ BEKE GEÇİYOR

Teknik Direktör Galip Gündoğdu’nun Fatih’i sağ bekte sahaya süreceği düşünülüyor. Kocaelispor’un maça kalede Yusuf, savunmada Fatih, Murat Başak, Ali Keten, Kadir Öge, önlerinde Mesut, Sefa ya da Mert, sağda Burak Özbakır, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Hamza, ileride ise Sinan tertibi ile sahaya dizilmesi bekleniyor.

KOCAELİSPOR-ÇORUM BELEDİYE

KOCAELİSPOR

35 YUSUF ŞENLİK

3 KADİR ÖĞE

4 MURAT BAŞAK

2 FATİH ADIGÜZEL

8 SEFA NARİN

12 MESUT ÖZDEMİR

17 BURAK ÖZBAKIR

41 HAMZA MUTLU

50 ALİ KETEN

10 BURAK SÜLEYMAN

11 SİNAN PEKTEMEK

ÇORUM BELEDİYE

13 RAMAZAN HAKLI

22 AKIN KARAASLAN

53 ERTUĞRUL

58 YAKUP YİĞİT

92 TEVFİK DOĞUKAN

8 MERT SARI

10 DOĞAN CAN

54 ÖZGÜR KEDİKLİ

67 SALİM UZUN

15 ABUZER GAFFAR

41 EMRE OKUR

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: İsmail Güzel, Kerem Candaş, Harun Reşit Güngör

SAAT: 15.00

HAVA DURUMU: 24 derece açık