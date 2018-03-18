Bugün günlerden KOCAELİSPOR!

İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Diyarbakır’dan İsmail Güzel yönetecek…
CÜNEYT BİÇER ÇALIŞTIRIYOR
Sezonun ikinci yarısında dikkat çeken bir performans ortaya koyan ve ateş hattından sıyrılıp Play-Off’a göz kırpan Kocaelispor, Payas’tan yenilgi ile dönünce ilk 5 yolunda yara almıştı. Yeşil Siyahlılar bugün ilk 5 mücadelesi veren ve Cüneyt Biçer’in çalıştırdığı Çorum Belediyespor’u konuk edecek. Zorlu mücadelede hava sıcaklığı 24 derece olacak.
FATİH SAĞ BEKE GEÇİYOR
Teknik Direktör Galip Gündoğdu’nun Fatih’i sağ bekte sahaya süreceği düşünülüyor. Kocaelispor’un maça kalede Yusuf, savunmada Fatih, Murat Başak, Ali Keten, Kadir Öge, önlerinde Mesut, Sefa ya da Mert, sağda Burak Özbakır, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Hamza, ileride ise Sinan tertibi ile sahaya dizilmesi bekleniyor.
KOCAELİSPOR-ÇORUM BELEDİYE
KOCAELİSPOR
35 YUSUF ŞENLİK
3 KADİR ÖĞE
4 MURAT BAŞAK
2 FATİH ADIGÜZEL
8 SEFA NARİN
12 MESUT ÖZDEMİR
17 BURAK ÖZBAKIR
41 HAMZA MUTLU
50 ALİ KETEN
10 BURAK SÜLEYMAN
11 SİNAN PEKTEMEK
ÇORUM BELEDİYE
13 RAMAZAN HAKLI
22 AKIN KARAASLAN
53 ERTUĞRUL
58 YAKUP YİĞİT
92 TEVFİK DOĞUKAN
8 MERT SARI
10 DOĞAN CAN
54 ÖZGÜR KEDİKLİ
67 SALİM UZUN
15 ABUZER GAFFAR
41 EMRE OKUR
STAT: İzmit İsmetpaşa
HAKEMLER: İsmail Güzel, Kerem Candaş, Harun Reşit Güngör
SAAT: 15.00
HAVA DURUMU: 24 derece açık
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz