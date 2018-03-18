Maraton tribününde dağıtılacak kartonlardan koreografi yapılacak. Öte yandan taraftar farklı sürprizler ile de tribünde farkını ortaya koyacak. Bu sürprizlerden birisi futbolcuları da yakından ilgilendiriyor.
18 Mart 2018- Spor
Bugün tribünde şov var
Kocaelispor taraftarı Çorum maçına da özel olarak hazırlandı.
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18 Mart 2018 - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz