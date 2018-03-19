Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir?

Çiftlik Bank sahibi 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın 80 bin kişiyi dolandırıp, 511 milyon lirayı alıp sırra kadem basmasının yankıları devam ediyor. Kocaelililerin yakından tanıdığı oyuncu DSP Kocaeli eski İl Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik de Çiftlik Bank’a destek vermişti… Peki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank nedir?

TÜRKİYE’NİN KONUŞTUĞU BİR İSİM

Çiftlik Bank'ın sahibi 27 yaşındaki Mehmet Aydın sanal oyun kurarak üyelerini yüksek paralar kazanma hayaliyle 511 milyon dolarlık dolandırıcılık suçuna karışması sonrasında gündemin nabzına oturarak tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline geldi. Çiftlik Bank hakkında başlatılan soruşturmaların neticesinde şirket yöneticilerinin yakalama kararının alınmasının ardından Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın sırra kadem bastı. Öte yandan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi, 35 yaşındaki Cafer Çolak ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Tüm bu olayların akabinde ismi geçen Çiftlik Bank'ın ne olduğu ve diğer tüm detaylı bilgiler vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan listesinde ilk sıralarda yerini aldı. Peki, şimdilerde üyelik alımı durdurulan Çiftlik Bank nedir? 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para koparılan Çiftlik Bank nasıl çalışıyor?

ÇİFTLİK BANK NEDİR?

Çiftlik Bank, internet aracılığıyla oynanan sanal bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcılar sitede üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda kullanıcının siteye yatırdığı paraya göre tavuk, arı veya keçi satın alınabiliyor. Üyeler, sanal yatırımın ardından yüzde 40'a yakın kazanç elde ediyor. Ancak her titan yönteminde olduğu gibi burada da asıl kazanç üyelik sisteminden geliyor. Sistem içindeki ödeme trafiği ise Papara adı verilen bir yazılım kullanılarak sağlanıyor.

SPK RAPORU ŞÖYLE

SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplandı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon lira ise Kıbrıs'a ve Çitlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı. SPK incelemesi devam eden şirket 09.01.2018 tarihi itibariyle üyelik alımını durdurduğunu ilan etti. Kararın gerekçesi ise saadet zinciri, ponzi gibi iddialar. Açıklamada "Çiftlik bank oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları durdurmak, iddia edildiği gibi Ponzi Sistem veya Saadet Zinciri olmadığını ispat etmek üzere sisteme yeni üyelik alımı askıya alınmıştır' denildi.

ÇİFTLİK BANK NASIL ÇALIŞIYOR?

Kurulan internet sitesinde Çiftlik Bank şöyle tanıtılıyor: "Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor. Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kar hanenize yazılıyor. Hayvanın sanal ömrü sona erdiğinde o hayvandan daha fazla gelir elde edemiyorsunuz ve yeni yatırımlar yapmanız gerekiyor. Düzenli ve mantıklı bir şekilde Çiftlik Bank'ta vakit geçirdiğinizde yaptığınız 1000 TL'lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200,00 TL olarak geri dönüyor. Maksimum seviyede faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL'ye kadar kazanabilirsiniz."

BAYİLER MERKEZE KOŞTU

Aydın'ın ülkeden kaçtığını, sistemin omurgasını oluşturan bölge bayileri de doğruladı. Son ana kadar Çiftlikbank'a güvenen bayiler, Aydın'ın kaçtığının anlaşılması üzerine soluğu şirketin Ümraniye'deki genel merkezinde aldı. Ancak bayiler genel merkezde hiçbir yetkiliye ulaşamadı. Sözleşmelerin iptali ve alacaklarının temini için arayışa giren üyeler avukatların ve noterlerin kapısına koştu.

TESİSLERİ BASTILAR

Genel merkeze, bir haftadır çalışanların dahi gitmediğini öğrenen bayilere asıl şok ise şirketin üst düzey yöneticilerinden geldi. Çiftlikbank Genel Müdürü Niyazi Karakoç'un bayilerle bir toplantı yaparak "Ben de kandırıldım. Başınızın çaresine bakın" dediği öğrenildi. Yaklaşık 200 Çiftlik Bank mağduru ise kamyonlarla Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tesislere giderek, zararlarına karşılık tesisteki hayvanları almak istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma, grubu ikna ederek dağıttı.

500 BİN ÜYESİ VAR

Geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank'a idari yaptırımlar uyguladıklarını ve reklâmları durdurduklarını belirterek, paralarını yatıran vatandaşların Cumhuriyet Savcılıkları'na suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini söylemişti. Çitflikbank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirtmişti. Tüfenkci, Çiftlikbank'ın üye sayısının 132 bini aktif toplam 500 bin olduğunu ve yüksek kâr vaatleriyle ciddi paralar toplandığını açıklamıştı.

MEHMET ÇEVİK VE ÇİFTLİK BANK

"Çok kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan ve aylardır gündemde olan, haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın, sırra kadem bastı! Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı iddia edildi. Yatırdıkları paraları almak için şirketin merkezine giden vatandaşlar, şirketin sessiz sedasız boşaltıldığını öğrendi.

ÇEVİK’İN ÇİFTLİK BANK’IN BASINDANIŞMANI OLDUĞU İDDİASI

Bu dolandırıcıların yanında bir de tanıdık bir yüz vardı. O yüz Mehmet Çevik'ti… Mehmet Çevik, İzmit’te büyüdü… 1994-95 yıllarında DSP Kocaeli İl Başkanlığı yaptı…20013 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni oldu. 3 Ekim 2017 yılında bu görevinden istifa etti. Kocaelilerin yakından tanıdığı tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Çevik, Çiftlik Bank'ın medya ve iletişim danışmanı olduğu iddia edildi. Kimi iddialara göre de Çiftlik Bank’ın ortamlarından biriydi… Bunlar kamuoyunda konuşulan iddialar…

ÇİFTLİK BANK’I SAVUNMUŞTU

Hanımın Çiftliği dizisinde Çemşir Ağa rolü ile ünlenen, en son Diriliş Ertuğrul dizisinde Deli Demir karakterini canlandıran oyuncu Mehmet Çevik, Çiftlik Bank'ın hem 14 Aralık'ta İnegöl'de hem de Konya Tuzlukcu'da temelini attığı tesislerde kürsüye çıkarak şirketin hedefleri ve mevcut durumu ile ilgili açıklamalar yapıp, Çiftlik Bank'ı savunmuştu.

DİZİDE SAADET ZİNCİRİNİ ÇÖKERTMİŞTİ



İşin komik yanı ise Mehmet Çevik Lise Devriyesi dizisinde polisti ve dizideki görevi saadet zinciri yapan çeteyi oğluyla çökertmesiyle sona ermişti."

Mehmet çevik kimdir?

Mehmet Çevik, 1 Aralık 1961 tarihinde Kahramanmaraş, Elbistan'da doğdu. Çocukluk yılları İzmit'in Yenidoğan ve Gültepe mahallelerinde geçti. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1986 yılında mezun oldu.

Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce, Kıbrıs Devlet Tiyatrosunda görevlendirildi. 1994-1995 yılların arasında DSP Kocaeli İl Başkanlığı yaptı.

1997 yılında Kocaeli Şehir Tiyatrosuna tayin oldu. 2013 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine getirildi. 3 Ekim 2017 tarihinde bu görevinden ayrıldı. Mehmet Çevik 'in yönettiği 'Çıkmaz Sokak Çocukları' oyunu ise 1 Aralık 2014 tarihinde Tiyatro Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye geneli "1. Anadoninde en iyi oyun ve prodüksiyon kategorisinde ödül aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Diriliş: Ertuğrul (Deli DEmir) (TV Dizisi)

2013 - Şeytan-ı Racim (Bakırcı Mehmet) (Sinema Filmi)

2013 - Güzel Çirkin (Asayiş Şube Müdürü Remzi) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - İffet (Ahmet) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Hanımın Çiftliği (Cemşir) (TV Dizisi)

2009 - Aynadaki Düşman (Tahir Baba) (TV Dizisi)

2007 - Menekşe ile Halil (Hasan) (TV Dizisi) (13 Bölüm)

2006 - Sağır Oda (Zait) (TV Dizisi)

2005 - Kırık Kanatlar (Turgut) (TV Dizisi)

2003 - Mühürlü Güller (TV Dizisi)

2003 - Kasabanın İncisi (TV Dizisi)

1996 - Kurtuluş (TV Dizisi)

1991 - Peri Kızı (TV Dizisi)

1990 - Tembel Ahmet (TV Dizisi)