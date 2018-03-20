NBA efsanemiz Hidayet Türkoğlu, bugün İzmit’te

Hidayet Türkoğlu, İzmit Belediyesi’nin öğrencilere ücretsiz basketbol topu dağıtım töreni için bugün İzmit’e gelecek. Türkoğlu, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine basketbol topu dağıtım töreni öncesi Basketbol Federasyonu’nun “Her Okula Basketbol Sahası ve Potası Projesi” için pilot belediye seçilen İzmit Belediyesi’ndeki protokol törenine katılacak. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile Belsa’da saat 10.00’da projenin startını verecek olan Hidayet Türkoğlu, daha sonra Atatürk Spor Salonu’nda basketbol topu dağıtım törenine katılacak. Şimdiye kadar 20 bin adet basketbol topu dağıtan İzmit Belediyesi tarafından, bugün de 10 bin öğrenciye top verilecek. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki öğrencilere basketbol topu dağıtım töreninin saat 10.30’da gerçekleştirileceği açıklandı.