Yol ver Gakkoş geçelim!

Gakkoşları deviremezsek ilk 5 umutlarımız hemen hemen tükenecek. Mücadele saat 15.00’da başlayacak.Elazığ Atatürk Stadı’nda 16 derecelik sıcaklıkta oynanacak olan karşılaşmayı Muş bölgesinden Mehmet Şükrü Közcü yönetecek.

BAŞAK YERİNE GÖKDENİZ KADRODA

İlk 5 umutlarını kalan haftalara taşımak isteyen Kocaelispor son kozunu oynuyor. Rakip ElazizBelediyespor. Yeşil Siyahlılar 27 maç sonunda topladığı 33 puan ile 11. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 41 puanla averajla 6. sırada. Kocaelispor’da sarı kart cezalısı Murat Başak dışında eksik yok. Bu hafta kafileye Başak’ın yerine genç Gökdeniz alındı.

KEMAL VE MERT 11’E GEÇİYOR

Hafta arası antrenmanlarını sıkı bir şekilde yapan Yeşil Siyahlılar maçın öneminin farkında. Sezon sonuna kadar direncin ve hedefin devam etmesi için kazanmaktan başka bir çareleri olmadığını bilen takımda Teknik Sorumlu Galip Gündoğdu’nun Başak’ın yerinde Kemal’e, Sefa’nın yerinde Mert’e 11’de şans vereceği, hafif sakatlığı bulunan kaptan Hamza’nın da maça 11’de başlayacağıöngörülüyor.

DENGELER EŞİT

Üst üste 4 maç kazandıktan sonra geçtiğimiz hafta Tarsus’a deplasmanda 4-1 mağlup olan Elazığ temsilcisi iç sahada oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Önce Payas’ta yenilen ardından Çorum ile berabere kalan Kocaelispor ise deplasmandaki 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 de yenilgi elde etti. İki takım arasında İsmetpaşa’da oynanan ilk maç 1-1 berabere bitmiş, Kocaelispor’un golü 2001 doğumlu Gökdeniz atmıştı.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPORELAZİZ BELEDİYE

STAT: Elazığ ATATÜRK

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Gökhan Çelik

SAAT: 15.00

HAVA: 16 derece parçalı bulutlu

KOCAELİSPOR

YUSUF ŞENLİK

FATİH ADIGÜZEL

KADİR ÖGE

KEMALCAN AYDEMİR

ALİ KETEN

MERT YAVUZ

MESUT ÖZDEMİR

BURAK ÖZBAKIR

BURAK SÜLEYMAN

HAMZA MUTLU

SİNAN PEKTEMEK

ELAZİZ BELEDİYE

OGÜN KARAKAYA

FURKAN CAMCI

ABDULSAMED TUNÇAY

VOLKAN ÇEKİÇ

FAHRİ GENÇ

ABDULLAH TEMİRCAN

NİHAT APAYDIN

OĞUZHAN BAYKAL

ÇAĞLAYAN ALPSATAN

OKAN SARI

VOLKAN SERİM