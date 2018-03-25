Yol ver Gakkoş geçelim!

Gakkoşları deviremezsek ilk 5 umutlarımız hemen hemen tükenecek. Mücadele saat 15.00’da başlayacak.Elazığ Atatürk Stadı’nda 16 derecelik sıcaklıkta oynanacak olan karşılaşmayı Muş bölgesinden Mehmet Şükrü Közcü yönetecek.
BAŞAK YERİNE GÖKDENİZ KADRODA
İlk 5 umutlarını kalan haftalara taşımak isteyen Kocaelispor son kozunu oynuyor. Rakip ElazizBelediyespor. Yeşil Siyahlılar 27 maç sonunda topladığı 33 puan ile 11. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 41 puanla averajla 6. sırada. Kocaelispor’da sarı kart cezalısı Murat Başak dışında eksik yok. Bu hafta kafileye Başak’ın yerine genç Gökdeniz alındı.
KEMAL VE MERT 11’E GEÇİYOR
Hafta arası antrenmanlarını sıkı bir şekilde yapan Yeşil Siyahlılar maçın öneminin farkında. Sezon sonuna kadar direncin ve hedefin devam etmesi için kazanmaktan başka bir çareleri olmadığını bilen takımda Teknik Sorumlu Galip Gündoğdu’nun Başak’ın yerinde Kemal’e, Sefa’nın yerinde Mert’e 11’de şans vereceği, hafif sakatlığı bulunan kaptan Hamza’nın da maça 11’de başlayacağıöngörülüyor.
DENGELER EŞİT
Üst üste 4 maç kazandıktan sonra geçtiğimiz hafta Tarsus’a deplasmanda 4-1 mağlup olan Elazığ temsilcisi iç sahada oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Önce Payas’ta yenilen ardından Çorum ile berabere kalan Kocaelispor ise deplasmandaki 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 de yenilgi elde etti. İki takım arasında İsmetpaşa’da oynanan ilk maç 1-1 berabere bitmiş, Kocaelispor’un golü 2001 doğumlu Gökdeniz atmıştı.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPORELAZİZ BELEDİYE
STAT: Elazığ ATATÜRK
HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Gökhan Çelik
SAAT: 15.00
HAVA: 16 derece parçalı bulutlu
KOCAELİSPOR
YUSUF ŞENLİK
FATİH ADIGÜZEL
KADİR ÖGE
KEMALCAN AYDEMİR
ALİ KETEN
MERT YAVUZ
MESUT ÖZDEMİR
BURAK ÖZBAKIR
BURAK SÜLEYMAN
HAMZA MUTLU
SİNAN PEKTEMEK
ELAZİZ BELEDİYE
OGÜN KARAKAYA
FURKAN CAMCI
ABDULSAMED TUNÇAY
VOLKAN ÇEKİÇ
FAHRİ GENÇ
ABDULLAH TEMİRCAN
NİHAT APAYDIN
OĞUZHAN BAYKAL
ÇAĞLAYAN ALPSATAN
OKAN SARI
VOLKAN SERİM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz