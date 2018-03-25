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25 Mart 2018- Spor

Elazığ’da da War’ız!

Kocaelispor taraftarı 1100 kilometre uzaklıktaki ElazizBelediyespor maçında da takımı yalnız bırakmayacak.

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Kocaelispor taraftarı 1100 kilometre uzaklıktaki ElazizBelediyespor maçında da takımı yalnız bırakmayacak. Zorlu deplasman için 1 otobüs ile yola çıkan 12. adam13 saatlik zorlu yolculuk için Elazığ Atatürk Stadı’naCumartesi akşamı 19’da hareket etti.

25 Mart 2018 - Spor

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