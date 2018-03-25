Kocaelispor taraftarı 1100 kilometre uzaklıktaki ElazizBelediyespor maçında da takımı yalnız bırakmayacak. Zorlu deplasman için 1 otobüs ile yola çıkan 12. adam13 saatlik zorlu yolculuk için Elazığ Atatürk Stadı’naCumartesi akşamı 19’da hareket etti.
25 Mart 2018- Spor
Elazığ’da da War’ız!
Kocaelispor taraftarı 1100 kilometre uzaklıktaki ElazizBelediyespor maçında da takımı yalnız bırakmayacak.
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25 Mart 2018 - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz