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30 Mart 2018- Gündem

İmza kampanyası için son günler!

“Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasını istemiyoruz” imza kampanyası için son günler

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Gazetemizin başlattığı “Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasını istemiyoruz” imza kampanyasında son günleri yaşıyoruz. Kampanya, çöp fabrikasıyla ilgili ÇED toplantısının yapılacağı 3 Nisan Salı günü sona erecek.

İYİ Parti’den 15 bin 418 HAYIR

Kampanyamıza en son “blok destek” İYİ Parti’den geldi. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Serdar Kaman, 15 bin 418 üyeleriyle “çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR” dediklerini açıkladı.

Blok TEPKİ!

Böylece Akademik Odalar Birliği, CHP ve Saadet Partisi’nden sonra İYİ Parti de çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına “blok tepki” koyanlar arasına katıldı. Toplam imza dün saat 15.00 itibarıyla 81 bin 495’e ulaştı.

30 Mart 2018 - Gündem

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