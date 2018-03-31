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31 Mart 2018- Spor

Bugün günlerden KOCAELİSPOR!

Art arda gelen Payas deplasman yenilgisi, Çorum iç saha beraberliği ve son olarak Elaziz Belediye deplasman yenilgisi sonrasında Play-Off hattına havlu atan 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Kocaelispor, bugün İsmetpaşa’da büyük ihtimalle son maçına çıkıyor.

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Cizrespor’u ağırlayacak Yeşil Siyahlılar, cumartesi mesaisi olması nedeniyle, ama daha yüksek ihtimalle, başarısız sonuçlar nedeniyle, bugün tribünlerin boş kalmasından endişe ediyor.

TARAFTARI KÜSTÜRDÜLER

Ligde amaçsız ve sıradan bir takım haline gelen Kocaelispor’u, tabii ki yine fanatik taraftar grubu Hodri Meydan can-ı gönülden destekleyecek. Ancak diğer taraftarların maça gelmeyebileceği endişesi yüksek. Maçın TV’den de yayınlanıyor olması, zaten seyirci sayısını olumsuz etkiliyor. Bugün sıcak bir havada oynanacağı tahmin edilen ve 15.00’te başlayacak olan maç, gelecekte bir tehlike yaşanmaması açısından önem taşıyor. Gruptaki tüm maçlar yarın oynanacak.

31 Mart 2018 - Spor

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Yorumlar

(1)
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hdjhd jkjdjadjh - bu tebiyesizlerin maçina gideceğinize gidin piknik yapın inşallah küme düerler

Yanıtla . 0Beğen 31 Mart 10:59

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