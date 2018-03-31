Bugün günlerden KOCAELİSPOR!

Cizrespor’u ağırlayacak Yeşil Siyahlılar, cumartesi mesaisi olması nedeniyle, ama daha yüksek ihtimalle, başarısız sonuçlar nedeniyle, bugün tribünlerin boş kalmasından endişe ediyor.
TARAFTARI KÜSTÜRDÜLER
Ligde amaçsız ve sıradan bir takım haline gelen Kocaelispor’u, tabii ki yine fanatik taraftar grubu Hodri Meydan can-ı gönülden destekleyecek. Ancak diğer taraftarların maça gelmeyebileceği endişesi yüksek. Maçın TV’den de yayınlanıyor olması, zaten seyirci sayısını olumsuz etkiliyor. Bugün sıcak bir havada oynanacağı tahmin edilen ve 15.00’te başlayacak olan maç, gelecekte bir tehlike yaşanmaması açısından önem taşıyor. Gruptaki tüm maçlar yarın oynanacak.
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Yorumlar
(1 )
hdjhd jkjdjadjh - bu tebiyesizlerin maçina gideceğinize gidin piknik yapın inşallah küme düerler
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