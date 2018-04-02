KSO’da komite seçimleri bugün

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Kocaeli Sanayi Odası’nın komite seçimleri bugün KSO’da yapılacak. Tek gruplu yapılacak seçimlerde 2 bin 235 üye, 34 meslek komitesinde 68 meclis üyesini seçecek. KSO’da başkanlığa mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu aday oldu. KOTO’da yarın, GTO’da Çarşamba günü, KTO’da da Perşembe günü seçimler yapılacak.