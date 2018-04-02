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02 Nisan 2018- Ekonomi

KSO’da komite seçimleri bugün

Kocaeli Sanayi Odası’nın komite seçimleri bugün KSO’da yapılacak.

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Kocaeli Sanayi Odası’nın komite seçimleri bugün KSO’da yapılacak. Tek gruplu yapılacak seçimlerde 2 bin 235 üye, 34 meslek komitesinde 68 meclis üyesini seçecek. KSO’da başkanlığa mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu aday oldu. KOTO’da yarın, GTO’da Çarşamba günü, KTO’da da Perşembe günü seçimler yapılacak.

02 Nisan 2018 - Ekonomi

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