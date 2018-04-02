Kocaeli Sanayi Odası’nın komite seçimleri bugün KSO’da yapılacak. Tek gruplu yapılacak seçimlerde 2 bin 235 üye, 34 meslek komitesinde 68 meclis üyesini seçecek. KSO’da başkanlığa mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu aday oldu. KOTO’da yarın, GTO’da Çarşamba günü, KTO’da da Perşembe günü seçimler yapılacak.
02 Nisan 2018- Ekonomi
KSO’da komite seçimleri bugün
Kocaeli Sanayi Odası’nın komite seçimleri bugün KSO’da yapılacak.
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02 Nisan 2018 - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz