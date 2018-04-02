Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin 1.Olağan Kongresi i bugün 09.00-17.00 saatleri arasında İzmit Fuar içinde Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yapılacak. 291 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede başkanlığa mevcut başkan Vedat Doğusel ve Yavuz Ulugün aday oldu.
02 Nisan 2018- Gündem
DTO’da iki adaylı seçim
Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin 1.Olağan Kongresi bugün yapılacak.
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02 Nisan 2018 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz