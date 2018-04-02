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02 Nisan 2018- Gündem

DTO’da iki adaylı seçim

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin 1.Olağan Kongresi bugün yapılacak.

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Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin 1.Olağan Kongresi i bugün 09.00-17.00 saatleri arasında İzmit Fuar içinde Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yapılacak. 291 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede başkanlığa mevcut başkan Vedat Doğusel ve Yavuz Ulugün aday oldu.

02 Nisan 2018 - Gündem

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