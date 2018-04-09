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09 Nisan 2018- Asayiş ( G : 21 Nisan 2018 )

Mahalleli TIR'ların geçişine izin vermedi!

Doğantepe Mahallesi içinden geçen ve TIR ile kamyonlar tarafından sıkça kullanılan yolda trafik ışığı, uyarı levhası bulunmuyor. Nüfus bakımından yoğun olan ve iş sahaları bulunan Doğantepe Mahallesi’nin kontrolsüz yolu tehlike saçıyor.

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Doğantepe Mahallesi içinden geçen ve TIR ile kamyonlar tarafından sıkça kullanılan yolda trafik ışığı, uyarı levhası bulunmuyor. Nüfus bakımından yoğun olan ve iş sahaları bulunan Doğantepe Mahallesi’nin kontrolsüz yolu tehlike saçıyor. Kontrolsüz olan ve mahallenin içinden geçen yolda seyir eden TIR ve kamyonlar kaza tehdidi oluşturuyor.

“YÜZDE 90 OY ÇIKAN MAHALLEYE YÜZDE 90 ZULÜM”

Yolda hiçbir uyarı ve kontrolün bulunmadığı Doğantepe Mahallesi’nde daha önce birçok kaza meydana gelmiş durumda. Kazaların ölümle sonuçlanabileceği korkusu taşıyan vatandaşlar, sorunun çözüme kavuşturulmasını bekliyor. Yüzde 90 oy çıkan mahalleye yüzde 90 zulüm yapıyorlar diyen mahalle sakinleri,“Mahallemizde sürekli ağır vasıta araçlar geçiyor. Yol mahalle içinden geçmesine rağmen yolda trafik ışığı, uyarı levhası bulunmuyor. Ağır vasıta araç şoförlerinde de kusur var. çok hızlı gidiyor. Kazalar ölümle sonuçlanmadan tedbir alınmalı” dedi. TIR ve Kamyonların mahalle ve sokak aralarına girmesi ve park etmesi yasak olmasına rağmen evimizin bulunduğu sokakta sürekli TIR ve Kamyonlar park ediyor.

09 Nisan 2018 - Asayiş

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Yorumlar

(3)
03

Selim - zaten dar olan sokaklara devamlı koskoca tırları gece gündüz park ediyorlar tütünçiftlikte de bu durumdan mağduruz . sağolsunlar bir süre önce belediye trafik zapıtası arkadaşların bir tır a müdahale için başında olduklarını görüp memnun olduk. eğer önlem alınmazsa sokaktar tır dolacak mudahaleye ragmen yine de 2-3 tır sürekli buralarda

Yanıtla . 4Beğen 20 Nisan 12:46
02

Kartepeli - tır ve kamyonların mahalle ve sokak aralarına park etmeleri 62 .maddeye göre yasak ve ceza gerektirir arayın bakalım o cok övündüğünüz polis efendiler gelecekmi ..bunlara göz yumarlar arayın görün adamlar d100 de çelik halat total önunde 5 tane tır durur önünden geciyor bu beyefendiler görmezden geliyorlar.ama devlet hastanesine gidipte normal yola park ediyorsun geldiğinde araç yok çekici cagırıyor ve sadece 5 araca ceza yazıp 20 tane araç çektiriyor efendiler özcanlar otopark cekiciyle aş. sayın vali uyuma ve kaymakamlar bu polis arkadaslar çekidüzen versin kendine

Yanıtla . 3Beğen 20 Nisan 10:53
01

Kartepeli - kocaeli büyüksehir mi karar alıcak bırakın arkadas bu zalımlere oy vermeyi oy verdik görüyoruz.bunlar sadece secim zamanı piyasaya cıkan kan emiciler 100 imzalı kartepe ataevlerde kasis yapılması için imza toplayıp verdik ..baslarında aysegul denen mudur ezbere googleden harıtaya bakarak konusur ,,diger sefi güneş denen bayan hastam var oyum buyum der yapmaz şefleri mustafa zaten işten anlamaz büyüklerim böyle demiş deyip bir sey yapmaz sonra övunurler calısıyoruz diye ..ilaa birilerinin canı yanacak ..ama o saydıgım yetkılı isimler sakın benım canım yanmasaın canımı yakanın CANINI YAKARIM ..millet boşa birşey istemez yangelip yatma yeri değil belediye

Yanıtla . 4Beğen 20 Nisan 10:48
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