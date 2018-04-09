Mahalleli TIR'ların geçişine izin vermedi!

Doğantepe Mahallesi içinden geçen ve TIR ile kamyonlar tarafından sıkça kullanılan yolda trafik ışığı, uyarı levhası bulunmuyor. Nüfus bakımından yoğun olan ve iş sahaları bulunan Doğantepe Mahallesi’nin kontrolsüz yolu tehlike saçıyor. Kontrolsüz olan ve mahallenin içinden geçen yolda seyir eden TIR ve kamyonlar kaza tehdidi oluşturuyor.

“YÜZDE 90 OY ÇIKAN MAHALLEYE YÜZDE 90 ZULÜM”

Yolda hiçbir uyarı ve kontrolün bulunmadığı Doğantepe Mahallesi’nde daha önce birçok kaza meydana gelmiş durumda. Kazaların ölümle sonuçlanabileceği korkusu taşıyan vatandaşlar, sorunun çözüme kavuşturulmasını bekliyor. Yüzde 90 oy çıkan mahalleye yüzde 90 zulüm yapıyorlar diyen mahalle sakinleri,“Mahallemizde sürekli ağır vasıta araçlar geçiyor. Yol mahalle içinden geçmesine rağmen yolda trafik ışığı, uyarı levhası bulunmuyor. Ağır vasıta araç şoförlerinde de kusur var. çok hızlı gidiyor. Kazalar ölümle sonuçlanmadan tedbir alınmalı” dedi. TIR ve Kamyonların mahalle ve sokak aralarına girmesi ve park etmesi yasak olmasına rağmen evimizin bulunduğu sokakta sürekli TIR ve Kamyonlar park ediyor.