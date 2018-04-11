Sporseverler dikkat: Günün tüm maçları bu haberde!

Kocaeli Güneş Mollafenari

1.Küme U-19 Futbol Ligi Play-Off B Grubu’nda tek maç var. Saat 19.15’te başlayacak maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Mücadelede Kocaeli Güneşspor ile Gebze Mollafenari karşı kaşıya gelecek.

Kandıra GB - G.Beylikbağı

Kandıra G.B. Belediyespor-Gebze Beylikbağıspor U-17 Play-Off Futbol müsabakası bugüne ertelendi. Kandıra Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak maç, normalde pazartesi gecesi oynanacaktı.

Voleybolcular bugün Başiskele ve Derince’de

Kocaeli voleybol liglerine aralıksız olarak devam ediliyor. Başiskele ve Derince’de oynanacak maçlarda heyecan yaşanacak. Program şöyle…

19.00 Kaymakamlık Kupası Başiskele

18.30 Midi-Derince G.- Y.Kap. Derince

20:00-Midi-Koc. G. - Körfez G. Derince

Potalar bugün yine erkeklerin…

Kocaeli basketbolu bugün erkeklere emanet. U12, U14, U16 ve U18 liglerine dahil dört maç, iki ayrı ilçede oynanacak. Gölcük 17 ağustos ve İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maçlar şöyle…

19.00-U 14 P.O. Gölcük B.-G.Yıldız 17 Ağustos

20.30-U 18 2K Y.Hisar.-Göl. Us 17 Ağustos

18.30-U 12 23 Nisan- D.Birlik İzmit Atatürk

20.00-U 16 2K İzmit- D.İdeal İzmit Atatürk

Okullar bugün biraz daha sakin

Yüksek tempolu bir haftayı geride bırakan okul sporları, bugün tempoyu düşürüyor. Voleybol, futbol, Futsal2.Lig maçları, bugün 5 ayrı ilçemizde oynanacak. Okul sporlarında günün programı şöyle…

10:00 G. Kız Vol. 2. Lig Derince

10:00 Min. Vol. 2. Lig Dilovası

10:00 Yıl. E.Fut. 2. L. Kavaklı St.

10:00 Er.Futsal 2. L. R.Topaloğlu

10:00 Kız Er.Vol. 2. L. Kartepe

2.K. U-19’da 5 maç var

2.Küme U-19 Futbol Ligi’nde yoğun bir gün yaşanacak. Hafta içi mesaisinde, A, G ve F Grubu’nun toplam 5 maçı, bu akyam oynanacak. Günün programı şöyle…

A-KADIKÖY-Y.KANDIRA 19.15 CEPHANE

A-B.DERBENT-BAĞDAT 19.15 DERBENT

A-DAMLAR-KÖS.ATEŞ 19.15 A. KULAKSIZ

G-D.K.BAY.-H.TAYFUN 19.00 BEYLİKBAĞI

F-G.KALE-BEŞKÖY G. 19.30 M. OKTAY

U-13’ler okuldan statlara koşacak

Kocaeli U13 Futbol Ligi yükünü aldı. Statların boşalmasıyla beraber maç program trafiği artan minikler, okuldan çıkıp, statlara koşacak. İşte günün programı…

K-BALKAN-DENİZLİK. 18.00 M.OKTAY

L-Ç.OVA G.B.-M.PAŞA 19.00 Ş.PINAR

E-HALIDERE-G.KRDZ. 19.00 D.DERE

F-GÖLCÜK-BAŞİSKELE 19.00 KAVAKLI

G-Ç.TEPE- İLİMTEPE 19.00 ESENTEPE

E-ARSLAN.-GÖL. İ.Y. 19.00 ARSLANBEY