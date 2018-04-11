Sporseverler dikkat: Günün tüm maçları bu haberde!

Kocaeli Güneş Mollafenari
1.Küme U-19 Futbol Ligi Play-Off B Grubu’nda tek maç var. Saat 19.15’te başlayacak maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Mücadelede Kocaeli Güneşspor ile Gebze Mollafenari karşı kaşıya gelecek.
Kandıra GB - G.Beylikbağı
Kandıra G.B. Belediyespor-Gebze Beylikbağıspor U-17 Play-Off Futbol müsabakası bugüne ertelendi. Kandıra Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak maç, normalde pazartesi gecesi oynanacaktı.
Voleybolcular bugün Başiskele ve Derince’de
Kocaeli voleybol liglerine aralıksız olarak devam ediliyor. Başiskele ve Derince’de oynanacak maçlarda heyecan yaşanacak. Program şöyle…
19.00 Kaymakamlık Kupası Başiskele
18.30 Midi-Derince G.- Y.Kap. Derince
20:00-Midi-Koc. G. - Körfez G. Derince
Potalar bugün yine erkeklerin…
Kocaeli basketbolu bugün erkeklere emanet. U12, U14, U16 ve U18 liglerine dahil dört maç, iki ayrı ilçede oynanacak. Gölcük 17 ağustos ve İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maçlar şöyle…
19.00-U 14 P.O. Gölcük B.-G.Yıldız 17 Ağustos
20.30-U 18 2K Y.Hisar.-Göl. Us 17 Ağustos
18.30-U 12 23 Nisan- D.Birlik İzmit Atatürk
20.00-U 16 2K İzmit- D.İdeal İzmit Atatürk
Okullar bugün biraz daha sakin
Yüksek tempolu bir haftayı geride bırakan okul sporları, bugün tempoyu düşürüyor. Voleybol, futbol, Futsal2.Lig maçları, bugün 5 ayrı ilçemizde oynanacak. Okul sporlarında günün programı şöyle…
10:00 G. Kız Vol. 2. Lig Derince
10:00 Min. Vol. 2. Lig Dilovası
10:00 Yıl. E.Fut. 2. L. Kavaklı St.
10:00 Er.Futsal 2. L. R.Topaloğlu
10:00 Kız Er.Vol. 2. L. Kartepe
2.K. U-19’da 5 maç var
2.Küme U-19 Futbol Ligi’nde yoğun bir gün yaşanacak. Hafta içi mesaisinde, A, G ve F Grubu’nun toplam 5 maçı, bu akyam oynanacak. Günün programı şöyle…
A-KADIKÖY-Y.KANDIRA 19.15 CEPHANE
A-B.DERBENT-BAĞDAT 19.15 DERBENT
A-DAMLAR-KÖS.ATEŞ 19.15 A. KULAKSIZ
G-D.K.BAY.-H.TAYFUN 19.00 BEYLİKBAĞI
F-G.KALE-BEŞKÖY G. 19.30 M. OKTAY
U-13’ler okuldan statlara koşacak
Kocaeli U13 Futbol Ligi yükünü aldı. Statların boşalmasıyla beraber maç program trafiği artan minikler, okuldan çıkıp, statlara koşacak. İşte günün programı…
K-BALKAN-DENİZLİK. 18.00 M.OKTAY
L-Ç.OVA G.B.-M.PAŞA 19.00 Ş.PINAR
E-HALIDERE-G.KRDZ. 19.00 D.DERE
F-GÖLCÜK-BAŞİSKELE 19.00 KAVAKLI
G-Ç.TEPE- İLİMTEPE 19.00 ESENTEPE
E-ARSLAN.-GÖL. İ.Y. 19.00 ARSLANBEY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz