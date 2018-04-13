Bugün 10 maç var!

Kocaeli mahalle basketbol liglerine ait 3 maç bugün oynanacak. Liglerde hızla sona gelinirken, U-12 Erkek Ligi’nde 23 Nisan İlköğretim Okulu Spor Kulübü ile Gölcük Belediyespor karşılaşacak. 19.00’da başlayacak maç Derince Spor Salonu’nda oynanacak. Bir diğer maçta aynı salonda, saat 20.30’da başlaşacak. U18 Erkekler Ligi’nde Dereköy Gazanfer Bilge ile Karamürsel Gençlik kozlarını paylaşacak. U-12 Erkek Ligi’nin bir diğer maçı ise saat 19.00’da Karamürsel Spor Salonu’nda Karamürselspor ile Güneş Gelişimspor arasında oynanacak.
Derince GHSK - Körfez GB.
Kocaeli Midi Erkekler Voleybol Ligi’nde tek maç oynanacak. Müsabaka, tabii ki voleybolun en önde gelen adresi, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak. Derince Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ile Körfez Gençler Birliği kozlarını paylaşacak.
Okul yolu spor dolu!
Okullar Arası müsabakalar yine yoğun bir gündem oluşturuyor. Bugün voleybol, futbol ve futsal 2.Lig, yemken Kocaeli müsabakaları var. Günün programı şöyle…
09:00
Küçük Yıldız Genç Yelken
İ.Yelken Kulübü
10:00
Genç Kız Voleybol 2. Lig
Derince S.Salonu
10:00
Minikler Voleybol 2. Lig
Dilovası S.Salonu
10:00
Yıldız Kız Erk.Futbol 2. L.
Kavaklı Stadı
10:00
Genç Erkek Futsal 2. Lig
Ş.P.Topaloğlu S.S.
10:00
Küçük Erkek Futbol 2. Lig
Derbent Stadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz