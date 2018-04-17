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17 Nisan 2018- Spor

Günün maçları bu haberde!

Bugün Kocaeli'de farklı branşlarda çok sayıda maç oynanacak.

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Anadolu Yıldızları Olimpik Buz’da

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Birinciliği Müsabakaları heyecanı yaşanıyor. 10.00’da başlayacak Buz Hokeyi liginde nefes kesen mücadeleler ilenecek. Maçlar akşam saatlerine kadar devam edecek.

Atletler 23 Nisan coşkusu yaşıyor

23 Nisan Kros Yarışmaları Başiskele’de yapılacak. Başiskele Kros Parkuru’ndaki yarışlarda, 23 Nisan coşkusu erkenden yaşanacak. Yarışlar 10.30’da başlayacak ve akşama kadar devam edecek.

Basketbol’da sona doğru

Basketbolda bugün heyecanlı bir gün yaşanacak. Hemen hemen her yaş grubunda erkekler parkeye çıkacak. Maçlar İzmit, Gebze ve Derince’ye dağılmış durumda.

Günün programı şöyle…

18:00 6 maç Kocaeli BŞB. Basket. Atatürk S.S.

19:00 U 14 P.Off Yenikent-K.Gelişim A Derince S.S.

20:30 U 16 2.K. G.Bilge-Körfez. Yıldız. Derince S.S.

19:00 U 12 erkek Ghsk Gebze - İzmit Dsi Gebze S.S.

20:30 U 13 erkek Gebze Yıl.-İ.Basket. İht. Gebze S.S.

KYK’lar fileye yükseliyor

Kredi ve Yurtlar Kurumları (KYK) arasında oynanan voleybol bölge liglerine ait maçlar, bugün Derince Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Müsabakalar art arda saat 10, 12 ve 14.00’de oynanacak.

Midi voleybolda Play-Off günü

Kocaeli Midi Voleybol Kızlar Ligi’nde Play-Off heyecanı sürüyor. Gündemde iki maç var ve her ikisi de İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak. 18.30’daki maçta Yuvam İzmitspor-İzmit DSİspor karşılaşacak. Hemen ardından saat 20.00’de körfez Gençler Birliği-Yenikentspor mücadelesi izlenebilecek.

Kurular voleybol yine Gebze’de

Gebze Kurumlar Arası Büyükler Voleybol Ligi maçları, bugün Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda oynanacak. 18.30’da başlayacak maçlar geç saatlere kadar devam edecek.

17 Nisan 2018 - Spor

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