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17 Nisan 2018- Asayiş ( G : 25 Nisan 2018 )

Korkunç kazada ölü sayısı arttı!

Dilovası Dilderesi Viyadüğünde meydana gelen kazada Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 34 LHM 59 plakalı minibüsle 33 TN 872 plakalı TIR çarpışmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı. Son gelen bilgilere göre kazada yaralanan Mücahit Tunçbilek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Mücahit Tunçbilek mask
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Alınan bilgiye göre, 17 Nisan 2018 tarihinde Dilovası Dilderesi Viyadüğünde meydana gelen kazada Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 34 LHM 59 plakalı minibüsle 33 TN 872 plakalı TIR çarpışmıştı. TIR sürücüsü Ramazan Ceylan olay yerinde yaşamını yitirirken, minibüste bulunan 6 kişi ise yaralanmıştı. Korkunç kazadan bir acı haber daha geldi. Ağır yaralanan ve Büyükşehir Belediye personeli Mücahit Tunçbilek (37) kazadan 7 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tunçbilek’in cenazesi yarın Gölcük’ten kaldırılacak.

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17 Nisan 2018 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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