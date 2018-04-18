23 Nisan için koşacaklar

Atletler 23 Nisan’ı koşarak kutluyor
23 Nisan Kros yarışmaları, Küçük-Yıldız ve Genç kategorilerinde bugün gerçekleşecek. 10.30’da başlayacak müsabakalar, Darıca Kros Parkuru’nda yapılacak.
Pedallar egemenlik haftası için çevrilecek
Kartepe İlçesi Egemenlik Haftası Bisiklet Yarışması Arslanbey Ataşehir Merkez’de yapılacak. 11.15’te başlayacak. Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, yarışlara ev sahipliği yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz