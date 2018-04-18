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18 Nisan 2018- Spor

23 Nisan için koşacaklar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayasıyla bugün iki spor etkinliği düzenlenecek.

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Atletler 23 Nisan’ı koşarak kutluyor

23 Nisan Kros yarışmaları, Küçük-Yıldız ve Genç kategorilerinde bugün gerçekleşecek. 10.30’da başlayacak müsabakalar, Darıca Kros Parkuru’nda yapılacak.

Pedallar egemenlik haftası için çevrilecek

Kartepe İlçesi Egemenlik Haftası Bisiklet Yarışması Arslanbey Ataşehir Merkez’de yapılacak. 11.15’te başlayacak. Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, yarışlara ev sahipliği yapacak.

18 Nisan 2018 - Spor

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