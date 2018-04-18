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18 Nisan 2018- Spor

Günün maçları bu haberde!

Bugün Kocaeli'de farklı branşlarda çok sayıda maç oynanacak.

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Okul sporları 9 ilçeye dağılmış durumda

Okullar arası spor yurtlarında tempo hızla yükseldi. Bugün de voleyboldan basketbola, futsaldan okçuluk ve satranca kadar bir çok branşta yüzlerce maç var. Program şöyle…

10:00

Genç K.-Erk.Vol. 2L

Dilovası S.S.

10:00

Küç.-Yıl.E. Futsal 2L

Gebze S.S.

10:00

Yıldız Kız Vol. 2L

Gençlik Merk.

10:00

K.Erk.-Y. K. Fut. 2L

Kavaklı Stadı

10:00

Küçük Kız Vol. 2L

H.Gemici S.S.

09:00

K.-Y.-G. Okçuluk

M. Kağ. Okç.

09:00

K.Yıl.Genç Satranç

Kandıra S.S.

10:00

Genç-Kü. Erk Fut. 2L

Karamürsel St.

10:00

Genç Erkek Fut. 2L

Arslanbey St.

10:00

K.Erkek Futbol 2L

Derbent Stadı

10:00

K.Yıldız Er. Fut. 2L

Esentepe Stadı

Filede sıkı maçlar var

Kocaeli mahalli voleybol ligleri yükünü aldı. Hızla sezon sonuna yaklaşan takımlar nefes kesen bir mücadele sergilerken, minik kızlardan büyük erkeklere kadar bir çok yaş kategorisinde maçlar oynanıyor…

Günün programı şöyle…

18:30

Midi Vol.K. P.O.

Dsi - Körfez GB.

H.Gemici S.S.

20:00

Midi Vol.K. P.O.

Yuvam İz.-Yenikent

H.Gemici S.S.

10:00

KYK Bölge Şam.

3 maç oynanacak

Derince S.S.

12:00

KYK Bölge Şam.

3 maç oynanacak

Derince S.S.

14:00

KYK Bölge Şam.

3 maç oynanacak

Derince S.S.

18:30

Küçük Kızlar 2. K.

Y.Kaptan - G.Arena

Derince S.S.

19:00

Küçük Kızlar 2. K.

K.M.İY. - KYÖD

K. Atatürk

20:00

Küçük Kızlar 2. K.

Yenikent - İhsaniye

Derince S.S.

18:30

Büyükler Kurumsal

Gebze Voleybol

Gebze S.S.

19:00

Büyükler Kurumsal

Başiskele Voleybol

Başiskele S.S.

Basketbolda yoğun gün…

Kocaeli basketbol mahalli liglerinde 5 maç var. U-14, U14 ve U18 liglerinde oynanacak maçlarda, kıyasıya bir mücadele bekleniyor.

Günün programı şöyle…

18.30

U 13 Kız

Kocaeli G. - Gölcük B.

Atatürk S.S.

19.00

U 18 E.2.K.

Güneş Gel.- G.Bilge

17 Ağustos

19.00

U 13 E.A

Gebze GB- Hanibal

Ç.Ova S.S.

20.00

U 18 E.2.K. 

Bas.İh.B - Gölcük Us

Atatürk S.S.

20.30

U 14 E.P.O.

G.Yıldız.-K.Basket.

Ç.Ova S.S.

Anadolu Yıldızları buz hokeyinde

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Birinciliği Müsabakaları devam ediyor. Bugün yine Kocaeli Buz Sporları Salonu’nda kıyasıya maçlar oynanacak, değişik illerden gelen takımların mücadelesi ilgiyle izlenebilir. Ve tabii ki yine ücretsiz. Müsabakalar yine 10.00’da başlayacak.

18 Nisan 2018 - Spor

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