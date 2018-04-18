Günün maçları bu haberde!

Okul sporları 9 ilçeye dağılmış durumda
Okullar arası spor yurtlarında tempo hızla yükseldi. Bugün de voleyboldan basketbola, futsaldan okçuluk ve satranca kadar bir çok branşta yüzlerce maç var. Program şöyle…
10:00
Genç K.-Erk.Vol. 2L
Dilovası S.S.
10:00
Küç.-Yıl.E. Futsal 2L
Gebze S.S.
10:00
Yıldız Kız Vol. 2L
Gençlik Merk.
10:00
K.Erk.-Y. K. Fut. 2L
Kavaklı Stadı
10:00
Küçük Kız Vol. 2L
H.Gemici S.S.
09:00
K.-Y.-G. Okçuluk
M. Kağ. Okç.
09:00
K.Yıl.Genç Satranç
Kandıra S.S.
10:00
Genç-Kü. Erk Fut. 2L
Karamürsel St.
10:00
Genç Erkek Fut. 2L
Arslanbey St.
10:00
K.Erkek Futbol 2L
Derbent Stadı
10:00
K.Yıldız Er. Fut. 2L
Esentepe Stadı
Filede sıkı maçlar var
Kocaeli mahalli voleybol ligleri yükünü aldı. Hızla sezon sonuna yaklaşan takımlar nefes kesen bir mücadele sergilerken, minik kızlardan büyük erkeklere kadar bir çok yaş kategorisinde maçlar oynanıyor…
Günün programı şöyle…
18:30
Midi Vol.K. P.O.
Dsi - Körfez GB.
H.Gemici S.S.
20:00
Midi Vol.K. P.O.
Yuvam İz.-Yenikent
H.Gemici S.S.
10:00
KYK Bölge Şam.
3 maç oynanacak
Derince S.S.
12:00
KYK Bölge Şam.
3 maç oynanacak
Derince S.S.
14:00
KYK Bölge Şam.
3 maç oynanacak
Derince S.S.
18:30
Küçük Kızlar 2. K.
Y.Kaptan - G.Arena
Derince S.S.
19:00
Küçük Kızlar 2. K.
K.M.İY. - KYÖD
K. Atatürk
20:00
Küçük Kızlar 2. K.
Yenikent - İhsaniye
Derince S.S.
18:30
Büyükler Kurumsal
Gebze Voleybol
Gebze S.S.
19:00
Büyükler Kurumsal
Başiskele Voleybol
Başiskele S.S.
Basketbolda yoğun gün…
Kocaeli basketbol mahalli liglerinde 5 maç var. U-14, U14 ve U18 liglerinde oynanacak maçlarda, kıyasıya bir mücadele bekleniyor.
Günün programı şöyle…
18.30
U 13 Kız
Kocaeli G. - Gölcük B.
Atatürk S.S.
19.00
U 18 E.2.K.
Güneş Gel.- G.Bilge
17 Ağustos
19.00
U 13 E.A
Gebze GB- Hanibal
Ç.Ova S.S.
20.00
U 18 E.2.K.
Bas.İh.B - Gölcük Us
Atatürk S.S.
20.30
U 14 E.P.O.
G.Yıldız.-K.Basket.
Ç.Ova S.S.
Anadolu Yıldızları buz hokeyinde
Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Birinciliği Müsabakaları devam ediyor. Bugün yine Kocaeli Buz Sporları Salonu’nda kıyasıya maçlar oynanacak, değişik illerden gelen takımların mücadelesi ilgiyle izlenebilir. Ve tabii ki yine ücretsiz. Müsabakalar yine 10.00’da başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz