Günün maçları bu haberde!

Okul sporları 9 ilçeye dağılmış durumda

Okullar arası spor yurtlarında tempo hızla yükseldi. Bugün de voleyboldan basketbola, futsaldan okçuluk ve satranca kadar bir çok branşta yüzlerce maç var. Program şöyle…

10:00 Genç K.-Erk.Vol. 2L Dilovası S.S. 10:00 Küç.-Yıl.E. Futsal 2L Gebze S.S. 10:00 Yıldız Kız Vol. 2L Gençlik Merk. 10:00 K.Erk.-Y. K. Fut. 2L Kavaklı Stadı 10:00 Küçük Kız Vol. 2L H.Gemici S.S. 09:00 K.-Y.-G. Okçuluk M. Kağ. Okç. 09:00 K.Yıl.Genç Satranç Kandıra S.S. 10:00 Genç-Kü. Erk Fut. 2L Karamürsel St. 10:00 Genç Erkek Fut. 2L Arslanbey St. 10:00 K.Erkek Futbol 2L Derbent Stadı 10:00 K.Yıldız Er. Fut. 2L Esentepe Stadı

Filede sıkı maçlar var

Kocaeli mahalli voleybol ligleri yükünü aldı. Hızla sezon sonuna yaklaşan takımlar nefes kesen bir mücadele sergilerken, minik kızlardan büyük erkeklere kadar bir çok yaş kategorisinde maçlar oynanıyor…

Günün programı şöyle…

18:30 Midi Vol.K. P.O. Dsi - Körfez GB. H.Gemici S.S. 20:00 Midi Vol.K. P.O. Yuvam İz.-Yenikent H.Gemici S.S. 10:00 KYK Bölge Şam. 3 maç oynanacak Derince S.S. 12:00 KYK Bölge Şam. 3 maç oynanacak Derince S.S. 14:00 KYK Bölge Şam. 3 maç oynanacak Derince S.S. 18:30 Küçük Kızlar 2. K. Y.Kaptan - G.Arena Derince S.S. 19:00 Küçük Kızlar 2. K. K.M.İY. - KYÖD K. Atatürk 20:00 Küçük Kızlar 2. K. Yenikent - İhsaniye Derince S.S. 18:30 Büyükler Kurumsal Gebze Voleybol Gebze S.S. 19:00 Büyükler Kurumsal Başiskele Voleybol Başiskele S.S.

Basketbolda yoğun gün…

Kocaeli basketbol mahalli liglerinde 5 maç var. U-14, U14 ve U18 liglerinde oynanacak maçlarda, kıyasıya bir mücadele bekleniyor.

Günün programı şöyle…

18.30 U 13 Kız Kocaeli G. - Gölcük B. Atatürk S.S. 19.00 U 18 E.2.K. Güneş Gel.- G.Bilge 17 Ağustos 19.00 U 13 E.A Gebze GB- Hanibal Ç.Ova S.S. 20.00 U 18 E.2.K. Bas.İh.B - Gölcük Us Atatürk S.S. 20.30 U 14 E.P.O. G.Yıldız.-K.Basket. Ç.Ova S.S.

Anadolu Yıldızları buz hokeyinde

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Birinciliği Müsabakaları devam ediyor. Bugün yine Kocaeli Buz Sporları Salonu’nda kıyasıya maçlar oynanacak, değişik illerden gelen takımların mücadelesi ilgiyle izlenebilir. Ve tabii ki yine ücretsiz. Müsabakalar yine 10.00’da başlayacak.