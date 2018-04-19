Günün maçları bu haberde! (19 Nisan 2018)

Okullar her yerde!
Okul sporları olanca hızıyla sürüyor. Bugün de futbol, basketbol, voleybolda 2.Lig maçları oynanacak. Okul sporlarının programı şöyle…
10:00 Küç.Erk. Fut. 2L Derbent Stadı
10:00 Y.K. Erk. Fut. 2L Esentepe Stadı
10:00 G.Küç. E.Bas.2L K.Atatürk A.L.
11:00 K. Erk. Bas. 2L Çayırova
10:00 G.K-Erk. Vol. 2L Dilovası.
10:00 K.KızVol. 2L Gebze G.Merk.
10:00 Y.-K.Erk.Fut. 2L Metin Oktay
10:00 K. Kız Vol. 2L Hasan Gemici
Kağıtçı’da zor randevu
Kocaeli U-17 Futbol Ligi Play-Off grubu maçları aralıksız olarak devam ediyor. Bugün Mehmet Ali KağıtçıStadı’daki tek maçta İzmit Gençler Birliği ile Dilovası Belediyespor karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.00’da başlayacak.
Yavuz Selim-Gebze Balkan
Kocaeli 2.Küme U-19 Futbol Ligi G Grubu’nda tek maç var. Gebze Beylikbağı Stadı’nda oynanacak maçta Gebze Yavuz Selimspor-Gebze Balkanspor karşı karşıya gelecek. Maç 19.00’da başlayacak.
U13’lerin akşam mesaisi
Kocaeli U13 Futbol Ligi, hızla sürüyor. Günün maç programı
A GRUBU
Belediye Derince – İzmit Bld – Derince
Çenesuyu – Derince Birlik – Avni Kalkavan
Suadiye – Yeni Kandıra – Arslanbey
H GRUBU
Trakya – Tavşancıl – Metin Oktay
Gümüş – Mollafenari - Şekerpınar
F GRUBU
Değirmendere – Hisareyn - Değirmendere
Karadeniz Ereğli – Kavaklı – Karamürsel
G GRUBU
İlimtepe – Körfez GB – Esentepe
Hereke Yıldız – İlimtepe GB - Hereke
Voleybolda 4 salonda maç var
Kocaeli voleybol liglerinde bugün yine ilgi çekecek maçlar var. Maçlar Derince, Gebze, Başiskele ve İzmit Hasan Gemici’ye dağılmış durumda.
18:30
Büyük.
Gebze Kurumlar
Gebze
19:00
Büyük
Başiskele Kur.
Başiskele
10:00
KYK
Bölge Şamp.
Derince
12:00
KYK
Bölge Şamp.
Derince
14:00
KYK
Bölge Şamp.
Derince
19:00
Kız 2.K.
İzmit Spor - Dsi
H.Gemici
Potalar erkeklere emanet
Kocaeli mahalli basketbol liglerinde bugün 4 maç oynanacak. Maçların tamamı erkeklere ait.
SAAT
KATEGORİ
MAÇ
SALON
19.00
U 13 C
DSİ- K.Mürsel
Topaloğlu
19.00
U 13 B
Y.Kent-23 Nisan
Derince
20.30
U 16 2.K.
G.Bilge-G.Gel.
Derince
20.30
U 16 2.K.
Kocaeli-Göl. Us
Topaloğlu
23 Nisan için koşmaya devam
Kentimizin krosçu gençleri ve küçükleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için koşmaya devam ediyor. 10.30’da başlayacak yarışlar, art arda değişik kategorilerde seri biçimde tamamlanacak. Küçük, yıldız ve genç kategorilerindeki yarışlar Gölcük Kros Parkuru’nda yapılacak.
Atatürk’te halk oyunları provası…
Bugün, gün boyunca halk oyunları provası yapılacak. Türkiye şampiyonasına hazırlanan halk oyunları kulüpleri, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.30’dan itibaren parkeye çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz