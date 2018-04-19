Günün maçları bu haberde! (19 Nisan 2018)

Okullar her yerde!

Okul sporları olanca hızıyla sürüyor. Bugün de futbol, basketbol, voleybolda 2.Lig maçları oynanacak. Okul sporlarının programı şöyle…

10:00 Küç.Erk. Fut. 2L Derbent Stadı

10:00 Y.K. Erk. Fut. 2L Esentepe Stadı

10:00 G.Küç. E.Bas.2L K.Atatürk A.L.

11:00 K. Erk. Bas. 2L Çayırova

10:00 G.K-Erk. Vol. 2L Dilovası.

10:00 K.KızVol. 2L Gebze G.Merk.

10:00 Y.-K.Erk.Fut. 2L Metin Oktay

10:00 K. Kız Vol. 2L Hasan Gemici

Kağıtçı’da zor randevu

Kocaeli U-17 Futbol Ligi Play-Off grubu maçları aralıksız olarak devam ediyor. Bugün Mehmet Ali KağıtçıStadı’daki tek maçta İzmit Gençler Birliği ile Dilovası Belediyespor karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.00’da başlayacak.

Yavuz Selim-Gebze Balkan

Kocaeli 2.Küme U-19 Futbol Ligi G Grubu’nda tek maç var. Gebze Beylikbağı Stadı’nda oynanacak maçta Gebze Yavuz Selimspor-Gebze Balkanspor karşı karşıya gelecek. Maç 19.00’da başlayacak.

U13’lerin akşam mesaisi

Kocaeli U13 Futbol Ligi, hızla sürüyor. Günün maç programı

A GRUBU

Belediye Derince – İzmit Bld – Derince

Çenesuyu – Derince Birlik – Avni Kalkavan

Suadiye – Yeni Kandıra – Arslanbey

H GRUBU

Trakya – Tavşancıl – Metin Oktay

Gümüş – Mollafenari - Şekerpınar

F GRUBU

Değirmendere – Hisareyn - Değirmendere

Karadeniz Ereğli – Kavaklı – Karamürsel

G GRUBU

İlimtepe – Körfez GB – Esentepe

Hereke Yıldız – İlimtepe GB - Hereke

Voleybolda 4 salonda maç var

Kocaeli voleybol liglerinde bugün yine ilgi çekecek maçlar var. Maçlar Derince, Gebze, Başiskele ve İzmit Hasan Gemici’ye dağılmış durumda.

18:30 Büyük. Gebze Kurumlar Gebze 19:00 Büyük Başiskele Kur. Başiskele 10:00 KYK Bölge Şamp. Derince 12:00 KYK Bölge Şamp. Derince 14:00 KYK Bölge Şamp. Derince 19:00 Kız 2.K. İzmit Spor - Dsi H.Gemici

Potalar erkeklere emanet

Kocaeli mahalli basketbol liglerinde bugün 4 maç oynanacak. Maçların tamamı erkeklere ait.

SAAT KATEGORİ MAÇ SALON 19.00 U 13 C DSİ- K.Mürsel Topaloğlu 19.00 U 13 B Y.Kent-23 Nisan Derince 20.30 U 16 2.K. G.Bilge-G.Gel. Derince 20.30 U 16 2.K. Kocaeli-Göl. Us Topaloğlu

23 Nisan için koşmaya devam

Kentimizin krosçu gençleri ve küçükleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için koşmaya devam ediyor. 10.30’da başlayacak yarışlar, art arda değişik kategorilerde seri biçimde tamamlanacak. Küçük, yıldız ve genç kategorilerindeki yarışlar Gölcük Kros Parkuru’nda yapılacak.

Atatürk’te halk oyunları provası…

Bugün, gün boyunca halk oyunları provası yapılacak. Türkiye şampiyonasına hazırlanan halk oyunları kulüpleri, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.30’dan itibaren parkeye çıkacak.