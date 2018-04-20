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20 Nisan 2018- Spor

Günün maçları bu haberde! (20 Nisan 2018)

Bugün Kocaeli'de farklı branşlarda çok sayıda maç oynanacak.

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Basketbolda bugün 4 maç oynanacak

Kocaeli mahalli basketbol liglerinde bugün 4 maç oynanacak. U-12 kız ve erkek, U-13 erkek ve U18 erkek mücadeleleri var. Program şöyle…

19:00     U 12 E. A              Y.Hisareyn - D.Birlik        17 Ağustos S.S.

 20:30    U 18 E 2.K.          Y.Hisareyn - İ.Bas. İh.     17 Ağustos S.S.

19:00     U 12 K.  K.Bas. - Kocaeli G.           Başiskele S.S.

20:30     U 13 E.A               K.Bas. -  K.Gelişim           Başiskele S.S.

Okul sporları 10.00’da başlıyor

Okullar arası 2.Lig maçları sürüyor. Bugün de futbol, voleybol, basketbol ve futsalda maçlar var. Tüm maçlar saat 10.00’da başlayacak.

Y.Er. Fut. 2L        Karamürsel

Ge.Er. Fut. 2L    Arslanbey

K.Erkek Fut. 2L  Derbent

K.Erkek Fut. 2L  Esentepe

K.Erkek Bas. 2L K.Atatürk L.

G.Kız-E. Vol. 2L Dilovası S.S.

Y.Erk.Futsal 2L   Gebze S.S.

Yıl.Kız Vol. 2L      Gençlik Merk.

K.Yıl-Er. Fut. 2L  Kavaklı

G.Yıl.-Kız Vol. 2L               H.Gemici S.S.

KYK’lar fileye yükseliyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu takımları arasında oynanan bölgesel voleybol şampiyonası, aralıksız olarak devam ediyor. Bugünkü maç da yine Derince Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 10.00’da başlayacak maçlarda 3 karşılaşmada 6 takım heyecan yaşayacak.

Küçük kızlar 2.Küme’de 4 maç oynanacak

Kocaeli Küçük Kızlar 2.Küme Voleybol Ligi’nde 4 maç oynanacak. Derince, İzmit ve Karamürsel’de oynanacak maçların programı şöyle…

19:00     Yahyakaptan - 23 Nisan                Derince S.S.

18:30     İzmitspor - Arena            H.Gemici S.S.

19:00     Dsispor - KYÖD H.Gemici S.S.

14:00     K.M.İ.Y. - İhsaniye          K.Atatürk S.S.

20 Nisan 2018 - Spor

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