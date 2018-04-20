Günün maçları bu haberde! (20 Nisan 2018)

Basketbolda bugün 4 maç oynanacak
Kocaeli mahalli basketbol liglerinde bugün 4 maç oynanacak. U-12 kız ve erkek, U-13 erkek ve U18 erkek mücadeleleri var. Program şöyle…
19:00 U 12 E. A Y.Hisareyn - D.Birlik 17 Ağustos S.S.
20:30 U 18 E 2.K. Y.Hisareyn - İ.Bas. İh. 17 Ağustos S.S.
19:00 U 12 K. K.Bas. - Kocaeli G. Başiskele S.S.
20:30 U 13 E.A K.Bas. - K.Gelişim Başiskele S.S.
Okul sporları 10.00’da başlıyor
Okullar arası 2.Lig maçları sürüyor. Bugün de futbol, voleybol, basketbol ve futsalda maçlar var. Tüm maçlar saat 10.00’da başlayacak.
Y.Er. Fut. 2L Karamürsel
Ge.Er. Fut. 2L Arslanbey
K.Erkek Fut. 2L Derbent
K.Erkek Fut. 2L Esentepe
K.Erkek Bas. 2L K.Atatürk L.
G.Kız-E. Vol. 2L Dilovası S.S.
Y.Erk.Futsal 2L Gebze S.S.
Yıl.Kız Vol. 2L Gençlik Merk.
K.Yıl-Er. Fut. 2L Kavaklı
G.Yıl.-Kız Vol. 2L H.Gemici S.S.
KYK’lar fileye yükseliyor
Kredi ve Yurtlar Kurumu takımları arasında oynanan bölgesel voleybol şampiyonası, aralıksız olarak devam ediyor. Bugünkü maç da yine Derince Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 10.00’da başlayacak maçlarda 3 karşılaşmada 6 takım heyecan yaşayacak.
Küçük kızlar 2.Küme’de 4 maç oynanacak
Kocaeli Küçük Kızlar 2.Küme Voleybol Ligi’nde 4 maç oynanacak. Derince, İzmit ve Karamürsel’de oynanacak maçların programı şöyle…
19:00 Yahyakaptan - 23 Nisan Derince S.S.
18:30 İzmitspor - Arena H.Gemici S.S.
19:00 Dsispor - KYÖD H.Gemici S.S.
14:00 K.M.İ.Y. - İhsaniye K.Atatürk S.S.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz