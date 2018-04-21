Günün maçları bu haberde! (21 Nisan 2018)

U-11 FUTBOL LİGİ’NDE GÜNÜN PROGRAMI:
A-Y.KAPTAN-KOCAELİ 13.30 M.KAĞITÇI 1
A-YAVUZ-ÇAMLITEPE 14.15 A.KALKAVAN 2
A-YENİ KAND.-Y.KOCAELİ 13.00 VİNSAN 1
B-KÖRFEZ G.B Y.SERDAR 11.00 M.KAĞITÇI 2
B-B.DERİNCE-KOC.GENÇ 12:15 M.KAĞITÇI 1
B-SERDAR G.B.-MERT 13.30 M.KAĞITÇI 2
B-İLİMTEPE FK-K.Y.ŞEHİR 14.15 A.KALKAVAN 1
C-H.H.ŞAFAK-Ç.PLAJYOLU 11.00 M.KAĞITÇI 1
C-ÇAYIRTEPE G.-İZMİT B. 12:15 M.KAĞITÇI 2
C-H.YILDIZ-DERİNCE BİRLİK 14.45 M.KAĞITÇI 2
C-İZMİT YILDIZ-İZMİT FK 15.30 A.KALKAVAN 1
D-YEŞİLOVA-41 FK 16.00 M.KAĞITÇI 1
D-İ.KALE-K.GÜNEŞ 16.00 M.KAĞITÇI 2
D-M.KAVAK.-D.ÇENEDAĞ 15.30 A.KALKAVAN 2
D-KANDIRA G.B.-B.ÇEŞME 13.00 VİNSAN ÇİM 2
E-KULLAR-SARIMEŞE 14.45 M.KAĞITÇI 1
E-KARTEPE B.-BAŞİSKELE B. 14.15 VİNSAN ÇİM 1
E-ARSLAN.-B.DOĞANTEPE 14.15 VİNSAN ÇİM 2
E-ARS.ORG.SAN.-BALABAN 15.30 VİNSAN ÇİM 1
E-ŞİRİN-A.YENİKÖY 15.30 VİNSAN ÇİM 2
F-K.M. İ.Y.-ŞİRİNKÖY 10.00 KAVAKLI
F-KAVAKLI-S.K.YAKA 11:10 KAVAKLI
F-D.DERE-G.KARADENİZ 12:20 KAVAKLI
G-K.AKÇAT-GÖLCÜK G. 13.30 KAVAKLI
G-HİSAREYN GÖLCÜK 14.40 KAVAKLI
H-BALKAN-ÇAYIROVA 10.00 M.OKTAY 1
H-DARICA-DARICA G.B 10.00 M. OKTAY 2
H-Ç.OVA G.B.-GEBZE 12:20 M.OKTAY 2
K-TRAKYA-Ç.OVA B.EĞ. 11:10 M. OKTAY 1
K-S.ORHAN-D. MARTI 11:10 M.OKTAY 2
K-M.PAŞA-MUTLUKENT 12:20 M.OKTAY 1
2.KÜME U-19 FUTBOL LİGİ’NDE GÜNÜN PROGRAMI:
B-BAĞÇEŞME-K.SUADİYE 16.00 BAĞÇEŞME
C-KANDIRA G.B.-Y.SERDAR 15.00 KANDIRA
A-MAŞUKİYE B.DERBENT 14.00 MAŞUKİYE
E-SIRRIPAŞA F.K.-K.ESEN 15.00 DERİNCE
F-G.KALE-K.PINAR 17.00 Ş.PINAR
G-H.TAYFUN-Y.SELİM 13.30 M.OKTAY
G-G.BALKAN-Ç.GÜMÜŞ 17.30 B.BAĞI
G-Ç.FATİH-TRAKYA 15.00 Ş.PINAR
2.KÜME FUTBOL LİGİ’NDE GÜNÜN PROGRAMI:
A-ŞİRİNTEPE-Y.Y.BARB. 17.00 A.KALKAVAN
A-ÇAYIRTEPE-ACISU B. 13.00 CEPHANELİK
C-EŞME-YARIMCA 16.00 DERBENT
C-MAŞUKİYE-Y.KANDIRA 16.00 MAŞUKİYE
F-HALIDERE-GÖLCÜK İ. 15.00 D.DERE
F-YAZLIK-ULAŞLI 16.00 KAVAKLI
G-TAVŞANLI-D. K.MARTI 15.30 M.OKTAY
G-M.PAŞA-DARICA 19.30 M.OKTAY
U-17 FUTBOL LİGİ PLAY OFF PROGRAMI:
A-GEBZE-KARTEPE BLD. 17.00 B.BAĞI
B-M.FENARİ-K.MÜRSEL İ.Y 19.00 M.OKTAY
C-B.KARADENİZ-G.ŞİRİNKÖY 15.00 B.BAĞI
ÇAYIROVA - İZMİT GB
1.Küme U-19 Futbol Ligi’nde baraj maçı bugün oynanıyor. Çayırovaspor ile İzmit Gençler Birliği takımları saat 15.00’te Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda kapışacak.
BASKETBOLDA YOĞUN GÜN
Kocaeli basketbol mahalli liglerinde yoğun bir gün yaşanacak. U-12, U-14, U-16 ve U-18 liglerinde maçlar var…
Günün programı şöyle…
11.00 U 12 Erk. A-Ö.Seymen- G.Bilge Derince S.S.
12.30 U 12 Erk. B-K.Basket - İzmit Derince S.S.
14.00 U 14 E.P.0.-Gelişim - K. Basket Derince S.S.
15.30 U 12 Erk. C-Hanibal – G.Yıldız. Derince S.S.
17.00 U 16 E.2.K.-Kocaeli G. - İzmit Derince S.S.
18.30 U 18 E. 2.K.-B.İht. – B.Şehir Derince S.S.
MİNİK BOKSÖRLERİN MAÇI
Alt Minik ve Yıldızlar İller Arası Boks Turnuvası bugün yapılıyor. 23 Nisan şenlikleri kapsamında Uluslararası Fuar Alanı’nda yapılacak müsabakalar ilgiyle izlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz