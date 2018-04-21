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21 Nisan 2018- Spor

Günün maçları bu haberde! (21 Nisan 2018)

Bugün Kocaeli'de farklı branşlarda çok sayıda maç oynanacak.

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U-11 FUTBOL LİGİ’NDE GÜNÜN PROGRAMI:

A-Y.KAPTAN-KOCAELİ                 13.30     M.KAĞITÇI  1

A-YAVUZ-ÇAMLITEPE 14.15     A.KALKAVAN  2

A-YENİ KAND.-Y.KOCAELİ          13.00     VİNSAN 1

B-KÖRFEZ G.B Y.SERDAR          11.00     M.KAĞITÇI  2

B-B.DERİNCE-KOC.GENÇ            12:15     M.KAĞITÇI  1

B-SERDAR G.B.-MERT                   13.30     M.KAĞITÇI  2

B-İLİMTEPE FK-K.Y.ŞEHİR         14.15     A.KALKAVAN  1

C-H.H.ŞAFAK-Ç.PLAJYOLU         11.00     M.KAĞITÇI  1

C-ÇAYIRTEPE G.-İZMİT B.          12:15     M.KAĞITÇI  2

C-H.YILDIZ-DERİNCE BİRLİK   14.45     M.KAĞITÇI  2

C-İZMİT YILDIZ-İZMİT FK          15.30     A.KALKAVAN  1

D-YEŞİLOVA-41 FK                         16.00     M.KAĞITÇI  1

D-İ.KALE-K.GÜNEŞ                         16.00     M.KAĞITÇI  2

D-M.KAVAK.-D.ÇENEDAĞ            15.30     A.KALKAVAN  2

D-KANDIRA G.B.-B.ÇEŞME          13.00     VİNSAN ÇİM 2

E-KULLAR-SARIMEŞE                   14.45     M.KAĞITÇI  1

E-KARTEPE B.-BAŞİSKELE B.     14.15     VİNSAN ÇİM 1

E-ARSLAN.-B.DOĞANTEPE          14.15     VİNSAN ÇİM 2

E-ARS.ORG.SAN.-BALABAN        15.30     VİNSAN ÇİM 1

E-ŞİRİN-A.YENİKÖY                      15.30     VİNSAN ÇİM 2

F-K.M. İ.Y.-ŞİRİNKÖY                     10.00     KAVAKLI

F-KAVAKLI-S.K.YAKA   11:10     KAVAKLI

F-D.DERE-G.KARADENİZ             12:20     KAVAKLI

G-K.AKÇAT-GÖLCÜK G.                13.30     KAVAKLI

G-HİSAREYN     GÖLCÜK              14.40     KAVAKLI

H-BALKAN-ÇAYIROVA                10.00     M.OKTAY  1

H-DARICA-DARICA G.B               10.00     M. OKTAY  2

H-Ç.OVA G.B.-GEBZE                     12:20     M.OKTAY  2

K-TRAKYA-Ç.OVA B.EĞ.               11:10     M. OKTAY  1

K-S.ORHAN-D. MARTI                   11:10     M.OKTAY  2

K-M.PAŞA-MUTLUKENT               12:20     M.OKTAY  1

2.KÜME U-19 FUTBOL LİGİ’NDE GÜNÜN PROGRAMI:

B-BAĞÇEŞME-K.SUADİYE           16.00     BAĞÇEŞME

C-KANDIRA G.B.-Y.SERDAR       15.00     KANDIRA

A-MAŞUKİYE    B.DERBENT       14.00     MAŞUKİYE

E-SIRRIPAŞA F.K.-K.ESEN            15.00     DERİNCE

F-G.KALE-K.PINAR                          17.00     Ş.PINAR

G-H.TAYFUN-Y.SELİM   13.30     M.OKTAY 

G-G.BALKAN-Ç.GÜMÜŞ                17.30     B.BAĞI

G-Ç.FATİH-TRAKYA                       15.00     Ş.PINAR

2.KÜME FUTBOL LİGİ’NDE GÜNÜN PROGRAMI:

A-ŞİRİNTEPE-Y.Y.BARB.              17.00     A.KALKAVAN

A-ÇAYIRTEPE-ACISU B.               13.00     CEPHANELİK

C-EŞME-YARIMCA                         16.00     DERBENT

C-MAŞUKİYE-Y.KANDIRA           16.00     MAŞUKİYE

F-HALIDERE-GÖLCÜK İ.              15.00     D.DERE

F-YAZLIK-ULAŞLI                           16.00     KAVAKLI

G-TAVŞANLI-D. K.MARTI            15.30     M.OKTAY

G-M.PAŞA-DARICA                         19.30     M.OKTAY

U-17 FUTBOL LİGİ PLAY OFF PROGRAMI:

A-GEBZE-KARTEPE BLD.             17.00     B.BAĞI

B-M.FENARİ-K.MÜRSEL İ.Y        19.00     M.OKTAY

C-B.KARADENİZ-G.ŞİRİNKÖY   15.00     B.BAĞI

ÇAYIROVA - İZMİT GB

1.Küme U-19 Futbol Ligi’nde baraj maçı bugün oynanıyor. Çayırovaspor ile İzmit Gençler Birliği takımları saat 15.00’te Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda kapışacak.

BASKETBOLDA YOĞUN GÜN

Kocaeli basketbol mahalli liglerinde yoğun bir gün yaşanacak. U-12, U-14, U-16 ve U-18 liglerinde maçlar var…

Günün programı şöyle…

11.00     U 12 Erk. A-Ö.Seymen- G.Bilge Derince S.S.

 12.30    U 12 Erk. B-K.Basket - İzmit        Derince S.S.

 14.00    U 14 E.P.0.-Gelişim - K. Basket  Derince S.S.

 15.30    U 12 Erk. C-Hanibal – G.Yıldız.    Derince S.S.

 17.00    U 16 E.2.K.-Kocaeli G. - İzmit      Derince S.S.

 18.30    U 18 E. 2.K.-B.İht. – B.Şehir         Derince S.S.

MİNİK BOKSÖRLERİN MAÇI

Alt Minik ve Yıldızlar İller Arası Boks Turnuvası bugün yapılıyor. 23 Nisan şenlikleri kapsamında Uluslararası Fuar Alanı’nda yapılacak müsabakalar ilgiyle izlenecek.

21 Nisan 2018 - Spor

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