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22 Nisan 2018- Spor

Günün maçları bu haberde! (22 Nisan 2018)

Bugün Kocaeli'de farklı branşlarda çok sayıda maç oynanacak.

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U-13 Ligi’nde trafik yoğun

Kocaeli U13 Futbol Ligi’nde hafta sonu yoğunluk devam ediyor. Okulların da tatil olması nedeniyle, üç gün tam mesai yapılacak. Bugün 33 maç oynanacak.

Program şöyle…

A-İZMİT G.B.-K.SUADİYE        13.00         M.KAĞITÇI 

A-İZMİT BLD.-ŞİRİNTEPE       14.30         A.KALKAVAN

A-DERİNCE BİRLİK-MERT      13.00         DERİNCE SUNİ

A-Y.KANDIRA-B.DERİNCE     15.00         KANDIRA

B-K.GÜNEŞ –Y.KAPTAN G.     15.00         M.KAĞITÇI 

B-İZMİT FK-ACISU BLD. 13.00         A.KALKAVAN

B-YAVUZ -SARIMEŞE B.         14.30         DERİNCE SUNİ

B-KOCAELİ -YEŞİLOVA 15.00         VİNSAN SUNİ 

C-Y.KAPTAN-K.YENİŞEHİR    11.00         M.KAĞITÇI 

C-YUVAM İZMİT-ŞİRİN 12.00         CEPHANELİK

C-DERİNCE G.B .-K.GENÇ       16.00         DERİNCE SUNİ 

C-41 FK-SERDAR G.B      13.30         CEPHANELİK

D-İ.YILDIZ-SIRRIPAŞA F.K     16.00         A.KALKAVAN

D-Y.DOĞAN S-Y.KOCAELİ      17.30         A.KALKAVAN

D-ÜÇYOLDOĞU-KARTEPE B  15.00         CEPHANELİK

E-ARSLANBEY B.-A.YENİKÖY        15.00         ARSLANBEY

E-HALIDERE BLD.-K.M.İ.Y      12.00         D.DERE

E-S.DOĞAN-G.KARADENİZ    15.30         KAVAKLI

F-GÖLCÜK-KAVAKLI      15.30         KAVAKLI

F-K.EREĞLİ-YAZLIK                 15.00         K.MÜRSEL

F-BAŞİSKELE B.-HİSAREYN   12.00         A.KULAKSIZ

F-DEĞİRMENDERE-KULLAR 13.30         D.DERE

G-KÖRFEZ G.B-K.H. YILDIZ    13.00         ESENTEPE

G-İ.TEPE G.B-TAŞKÖPRÜ B.   14.30         ESENTEPE

G-Ç.TEPE-KÖRFEZ İLÇ. 16.00         ESENTEPE

H-TRAKYA-B.KARADENİZ     13.00         M.OKTAY 

H-S.ORHAN-M.FENARİ   14.30         M.OKTAY 

H-Ç.GÜMÜŞ-TAVŞANCIL        13.30         Ş.PINAR

K-Ç.OVA B.-DENİZLİKÖYÜ     14.00         Ç.KUŞTEPE

K-DAR.MARTI-BALKAN          13.00         N.HATUN

L-Ç.Ş.PINAR G.-M.PAŞA 12.00         Ş.PINAR

L-MUTLU KENT-G. KALE        13.00         B.BAĞI

L-Y.SELİM-ÇAYIROVA G.        14.30         B.BAĞI

2.Küme’de maçlar sürüyor

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde heyecan sürüyor. Gündemde 5 maç var.

İşte program…

B-KÖSEKÖY ATEŞ-K.YALI     17.00         ARSLANBEY

E-İZMİT KALE-U.TARLA         19.00         M.A.KAĞITÇI

E-KÖRFEZ-B.ZABITAN   17.00         VİNSAN SUNİ 

E-K.ATILIM-D.ESNAF      18.00         ESENTEPE

H-O.GAZİ-MENDERES    15.00         N.HATUN

U-17 Play-Off’ta 5 maç oynanacak

Kocaeli U17 Futbol Ligi maçları sürüyor. Bugün gündemde 5 maç var.

Program şöyle…

A-41 FK-GÜNEŞ SPOR     16.30         CEPHANELİK

B-ÇAYIROVA-D.BİRLİK  16.30         KUŞTEPE

C-1937 SEKA-B.DERİNCE        17.00         M.KAĞITÇI

D-KANDIRA B.-İZMİT G. 17.00         KANDIRA

D-DİLOVASI B.-K.H.YILDIZ    17.00         DİLOVASI

2.K. U-19’da 4 maç var…

2.Küme U19 Futbol Ligi’nde 4 maç oynanacak. Üç stattaki 4 maçta 8 takım heyecan yaşayacak.

Program şöyle…

A-BAĞDAT-YENİ KANDIRA   18.30         CEPHANELİK ST.

B-ACISU BLD.-B.DOĞANTEPE        17.00         DERBENT STADI

C-UZUNTARLA B.-BAHÇECİK         15.00         DERBENT STADI

D-KAVAKLI -ASARKÖY SPOR        17.30         KAVAKLI STADI

Gölcük İ.Engelliler - Adıyaman B.İ.Engel

Türkiye İşitme Engelliler Futbol Ligi’nin bir maçı da ilimizde oynanacak. Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü’nü ağırlayacak. Mücadele saat 12.00’de başlayacak ve kavaklı Stadı’nda oynanacak.

22 Nisan 2018 - Spor

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