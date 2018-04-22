Günün maçları bu haberde! (22 Nisan 2018)

U-13 Ligi’nde trafik yoğun

Kocaeli U13 Futbol Ligi’nde hafta sonu yoğunluk devam ediyor. Okulların da tatil olması nedeniyle, üç gün tam mesai yapılacak. Bugün 33 maç oynanacak.

Program şöyle…

A-İZMİT G.B.-K.SUADİYE 13.00 M.KAĞITÇI

A-İZMİT BLD.-ŞİRİNTEPE 14.30 A.KALKAVAN

A-DERİNCE BİRLİK-MERT 13.00 DERİNCE SUNİ

A-Y.KANDIRA-B.DERİNCE 15.00 KANDIRA

B-K.GÜNEŞ –Y.KAPTAN G. 15.00 M.KAĞITÇI

B-İZMİT FK-ACISU BLD. 13.00 A.KALKAVAN

B-YAVUZ -SARIMEŞE B. 14.30 DERİNCE SUNİ

B-KOCAELİ -YEŞİLOVA 15.00 VİNSAN SUNİ

C-Y.KAPTAN-K.YENİŞEHİR 11.00 M.KAĞITÇI

C-YUVAM İZMİT-ŞİRİN 12.00 CEPHANELİK

C-DERİNCE G.B .-K.GENÇ 16.00 DERİNCE SUNİ

C-41 FK-SERDAR G.B 13.30 CEPHANELİK

D-İ.YILDIZ-SIRRIPAŞA F.K 16.00 A.KALKAVAN

D-Y.DOĞAN S-Y.KOCAELİ 17.30 A.KALKAVAN

D-ÜÇYOLDOĞU-KARTEPE B 15.00 CEPHANELİK

E-ARSLANBEY B.-A.YENİKÖY 15.00 ARSLANBEY

E-HALIDERE BLD.-K.M.İ.Y 12.00 D.DERE

E-S.DOĞAN-G.KARADENİZ 15.30 KAVAKLI

F-GÖLCÜK-KAVAKLI 15.30 KAVAKLI

F-K.EREĞLİ-YAZLIK 15.00 K.MÜRSEL

F-BAŞİSKELE B.-HİSAREYN 12.00 A.KULAKSIZ

F-DEĞİRMENDERE-KULLAR 13.30 D.DERE

G-KÖRFEZ G.B-K.H. YILDIZ 13.00 ESENTEPE

G-İ.TEPE G.B-TAŞKÖPRÜ B. 14.30 ESENTEPE

G-Ç.TEPE-KÖRFEZ İLÇ. 16.00 ESENTEPE

H-TRAKYA-B.KARADENİZ 13.00 M.OKTAY

H-S.ORHAN-M.FENARİ 14.30 M.OKTAY

H-Ç.GÜMÜŞ-TAVŞANCIL 13.30 Ş.PINAR

K-Ç.OVA B.-DENİZLİKÖYÜ 14.00 Ç.KUŞTEPE

K-DAR.MARTI-BALKAN 13.00 N.HATUN

L-Ç.Ş.PINAR G.-M.PAŞA 12.00 Ş.PINAR

L-MUTLU KENT-G. KALE 13.00 B.BAĞI

L-Y.SELİM-ÇAYIROVA G. 14.30 B.BAĞI

2.Küme’de maçlar sürüyor

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde heyecan sürüyor. Gündemde 5 maç var.

İşte program…

B-KÖSEKÖY ATEŞ-K.YALI 17.00 ARSLANBEY

E-İZMİT KALE-U.TARLA 19.00 M.A.KAĞITÇI

E-KÖRFEZ-B.ZABITAN 17.00 VİNSAN SUNİ

E-K.ATILIM-D.ESNAF 18.00 ESENTEPE

H-O.GAZİ-MENDERES 15.00 N.HATUN

U-17 Play-Off’ta 5 maç oynanacak

Kocaeli U17 Futbol Ligi maçları sürüyor. Bugün gündemde 5 maç var.

Program şöyle…

A-41 FK-GÜNEŞ SPOR 16.30 CEPHANELİK

B-ÇAYIROVA-D.BİRLİK 16.30 KUŞTEPE

C-1937 SEKA-B.DERİNCE 17.00 M.KAĞITÇI

D-KANDIRA B.-İZMİT G. 17.00 KANDIRA

D-DİLOVASI B.-K.H.YILDIZ 17.00 DİLOVASI

2.K. U-19’da 4 maç var…

2.Küme U19 Futbol Ligi’nde 4 maç oynanacak. Üç stattaki 4 maçta 8 takım heyecan yaşayacak.

Program şöyle…

A-BAĞDAT-YENİ KANDIRA 18.30 CEPHANELİK ST.

B-ACISU BLD.-B.DOĞANTEPE 17.00 DERBENT STADI

C-UZUNTARLA B.-BAHÇECİK 15.00 DERBENT STADI

D-KAVAKLI -ASARKÖY SPOR 17.30 KAVAKLI STADI

Gölcük İ.Engelliler - Adıyaman B.İ.Engel

Türkiye İşitme Engelliler Futbol Ligi’nin bir maçı da ilimizde oynanacak. Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü’nü ağırlayacak. Mücadele saat 12.00’de başlayacak ve kavaklı Stadı’nda oynanacak.