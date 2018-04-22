El mi yaman Bey mi yaman!

Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Erzurum Bölgesi’nden Cihat Çelikdağ yönetecek. Çelikdağ bu sezon Kocaelispor’un KaraköprüBelediyespor ile deplasmanda 0-0 kaldığı maçın da hakemiydi.
KADRO DEĞİŞMİYOR
Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu’nun zorlu maçta cezalı olan Kaptan Hamza’nın yerine Mert’e 11’de şans vermesi bekleniyor. Öte yandan Kızılcabölük maçında başarılı bir futbol ortaya koyan 2000’li Onur Öztonga da 11’deki yerini almacak. Kadroda değişikliğe gitmeyeceği öngörülen Gündoğdu’nun Kerem’e de ilerleyen dakikalarda forma vermesi olası. Mert, Sefa, Mehmet Avcı ve Sinan sarı kart sınırında bulunuyor. Cezalı olan futbolcu İsmetpaşa’ya veda maçında forma giyemeyecek.
TARAFTAR İZLEYEMEYECEK
Deplasman yasağı olduğu için taraftarından yoksun maça çıkacak olan Kocaelispor, İzmit’e 3 puanla dönmek ve taraftarına galibiyet hediye etmek için elinden geleni yapacak. Maç saatinde hava güneşli, sıcaklık ise 22 derece olacak. Öte yandan grupta çok kritik maçlar oynanacak. Ankara’da Adliye ile Arsin karşılaşacak. Osmaniye – Tekirdağ maçının skoru da alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Düşmeme mücadelesi veren Aydın, ilk 5’i garantileyen Sultanbeyli’ye konuk olurken, lider Uşak ise hiçbir iddiası olmayan Karaköprü’yü ağırlayacak.
MAÇIN KÜNYESİ:
KARACABEY BİRLİK-KOCAELİSPOR
STAT: Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Cihat Çelikdağ, Hakan Eygü, Erhan Gündoğdu
HAVA: 22 derece güneşli
SAAT: 15.30
KARACABEY BİRLİK
MEHMET MERT PALA
SAMET ÖNGER
SEDAT DURSUN
İLYAS YILMAZER
SAMET GÖKER
İLYAS AKAN
ÇAĞRI GÜLCÜ
ZAFER ÖZDEN
UĞUR ERDOĞAN
EMİRHAN ÇOLAK
EMRE AKDAĞ
KOCAELİSPOR
CAN EMRE YÜCEL
KADİR ÖĞE
MURAT SONER BAŞAK
KEMAL CAN AYDEMİR
ONUR ÖZTONGA
SEFA NARİN
MESUT ÖZDEMİR
MERT YAVUZ
MEHMET AVCI
BURAK SÜLEYMAN
SİNAN PEKTEMEK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz