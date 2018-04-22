El mi yaman Bey mi yaman!

Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Erzurum Bölgesi’nden Cihat Çelikdağ yönetecek. Çelikdağ bu sezon Kocaelispor’un KaraköprüBelediyespor ile deplasmanda 0-0 kaldığı maçın da hakemiydi.

KADRO DEĞİŞMİYOR

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu’nun zorlu maçta cezalı olan Kaptan Hamza’nın yerine Mert’e 11’de şans vermesi bekleniyor. Öte yandan Kızılcabölük maçında başarılı bir futbol ortaya koyan 2000’li Onur Öztonga da 11’deki yerini almacak. Kadroda değişikliğe gitmeyeceği öngörülen Gündoğdu’nun Kerem’e de ilerleyen dakikalarda forma vermesi olası. Mert, Sefa, Mehmet Avcı ve Sinan sarı kart sınırında bulunuyor. Cezalı olan futbolcu İsmetpaşa’ya veda maçında forma giyemeyecek.

TARAFTAR İZLEYEMEYECEK

Deplasman yasağı olduğu için taraftarından yoksun maça çıkacak olan Kocaelispor, İzmit’e 3 puanla dönmek ve taraftarına galibiyet hediye etmek için elinden geleni yapacak. Maç saatinde hava güneşli, sıcaklık ise 22 derece olacak. Öte yandan grupta çok kritik maçlar oynanacak. Ankara’da Adliye ile Arsin karşılaşacak. Osmaniye – Tekirdağ maçının skoru da alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Düşmeme mücadelesi veren Aydın, ilk 5’i garantileyen Sultanbeyli’ye konuk olurken, lider Uşak ise hiçbir iddiası olmayan Karaköprü’yü ağırlayacak.

MAÇIN KÜNYESİ:

KARACABEY BİRLİK-KOCAELİSPOR

STAT: Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Cihat Çelikdağ, Hakan Eygü, Erhan Gündoğdu

HAVA: 22 derece güneşli

SAAT: 15.30

KARACABEY BİRLİK

MEHMET MERT PALA

SAMET ÖNGER

SEDAT DURSUN

İLYAS YILMAZER

SAMET GÖKER

İLYAS AKAN

ÇAĞRI GÜLCÜ

ZAFER ÖZDEN

UĞUR ERDOĞAN

EMİRHAN ÇOLAK

EMRE AKDAĞ

KOCAELİSPOR

CAN EMRE YÜCEL

KADİR ÖĞE

MURAT SONER BAŞAK

KEMAL CAN AYDEMİR

ONUR ÖZTONGA

SEFA NARİN

MESUT ÖZDEMİR

MERT YAVUZ

MEHMET AVCI

BURAK SÜLEYMAN

SİNAN PEKTEMEK