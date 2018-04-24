Günün maçları bu haberde! (24 Nisan 2018)

Su topu heyecanı kaçırılmaz…

Ünilig Su Topu müsabakaları aralıksız olarak devam ediyor. Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen müsabakalar bugün de saat 10.00’da başlayacak.

Okullarda 2.Lig heyecanı sürüyor

Okullar arası spor müsabakalarında 2.Lig heyecanı aralıksız devam ediyor. Bugün de basketbol, voleybol ve futbolda yoğun heyecan yaşanacak. Maçlar İzmit, Karamürsel, Derince, Çayırova ve Kartepe ilçelerine dağılmış durumda bulunuyor.

İşte günün okul sporları programı…

10:00 G.K. Erk.Fut.2.L K.Mürsel Stadı

10:00 Y.Erk. Fut.2.L Derbent Stadı

10:00 G.Yıl. E.Bas. 2.L Atatürk S.S.

10:00 K.E.Bas.2. Lig Çayırova S.S.

10:00 G.Küç. E.Bas.2.L Derince S.S.

13:00 Y.Kız Vol.2.L H.Gemici S.S.

Basketbolda gündem yoğun…

Kocaeli mahalli basketbol alt yapı liglerinde ve büyükler arasındaki özel organizasyonda yoğunluk var. Gebze, Gölcük, İzmit ve Derince ilçelerinde oynanacak maçların programı şöyle…

19:00 U 12 E.A Kocaeli G. - Y.Serdar Gebze S.S.

20:30 U 13 E.B Gebze GB. - K.Gelişim Gebze S.S.

19:00 U 13 E.A Y.Hisareyn - 23 Nisan 17 Ağus. S.

20:30 U 13 E. B G.Bel. - Yenikent 17 Ağus. S.

18:00 Büyükler BŞB Birim. 3X3 Atatürk S.S.

18:30 U 13 kız Kocaeli G.- G.Yıldız Atatürk S.S.

19:00 U 13 kız Kocaeli G. - G.Bas. Derince S.S.

20:30 U 13 E.A Hanibal - Koc. Basket Derince S.S.

Voleybolda kurum ve üniversite maçları var

Bugün voleybolda Ünilig ve kurumlar arası müsabakalar var. Başiskele’de Kaymakamlık Kupası, İzmit’te Sağlık Kupası, Gebze’de bayan ve erkek ünilig müsabakaları var.

19:00 Voleybol Başis. Kaymakam Başiskele S.S.

10:00 Üni Lig Bayan Ünilig P.O. Geb. T.Ü. S.S.

12:00 Üni Lig Erk. Ünilig P.O. Gebze S.S.

18:00 Voleybol Büyükler Sağlık H.Gemici S.S.

Amatör futbolda bugün 3 maç var

Kocaeli Amatör küme Futbol liglerinde bugün 3 maç oynanacak. Bunlardan ikisi 2.küme U-19 ligi7ne ait. U-17 Play-Off’ta ise tek maç oynanacak.

Program şöyle…

2.K.U-19 A KADIKÖY SPOR-MAŞUKİYE SPOR 19.00 M. ALİ KAĞITÇI

2.K.U-19 A B.DERBENT-BAŞİSKELE DAMLAR 19.15 DERBENT STADI

U-17P.0FF C KÖRFEZ G.B.-BEYLİKBAĞI KAR. 19.15 KÖRFEZ ESENTEPE