‘Büyük Kocaelispor Toplantısı’ bugün

Kocaelispor, 3.Lig’deki 2 formalite maçının ardından ligi bitirecek. Artılar ve eksikleriyle Kocaelispor’un bu duruma gelmesine neden olan konular, bu akşamki toplantıda konuşulacak. Büyük Kocaelispor Toplantısı Dolphin AVM’de yer alan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve saat 18.30’da başlayacak.