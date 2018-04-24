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24 Nisan 2018- Spor

‘Büyük Kocaelispor Toplantısı’ bugün

‘Büyük Kocaelispor Toplantısı’ bugün 18.30’da Dolphin’de

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Kocaelispor, 3.Lig’deki 2 formalite maçının ardından ligi bitirecek. Artılar ve eksikleriyle Kocaelispor’un bu duruma gelmesine neden olan konular, bu akşamki toplantıda konuşulacak. Büyük Kocaelispor Toplantısı Dolphin AVM’de yer alan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve saat 18.30’da başlayacak.

24 Nisan 2018 - Spor

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