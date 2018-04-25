Günün maçları bu haberde! (25 Nisan 2018)

Okul sporları tatilden döndü
Okul sporlarının 23 Nisan talili bitti. Uzun tatil döneminden sonra yeniden başlayan okullarda heyecan yüksek. Bugün futbol, basketbol ve voleybol 2.Lig maçları oynanacak. Tüm etkinlikler sabah 10’da başlayacak.
Yıldız Erkek Fut. 2L Derbent Stadı
Genç Kız Vol. 2L Hasan Gemici
Yıldız Erkek Bas. 2L Atatürk
Yıldız Kız Vol. 2L Gebze Gençlik
Küçük Erk.Bas. 2L Derince Spor
Voleybolda Ünilig heyecanı
Kocaeli yerel voleybol liglerinden çok bugün gözler kurumsal voleybol ligleri ve üniversite liglerine dönecek.
İşte günün programı…
18:00 Büyükler Sağlık Kurumları Hasan Gemici
19:00 Büyük B.İskeleKaymaka Başiskele
10:00 Bayanlar Ünilig Play Off G.Tek.Üni. S.S.
12:00 Erkekler ÜniligP.Off Gebze
Küçük atletler 23 Nisan için koşacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kros Yarışmaları Karamürsel Parkuru’nda yapılacak. 10.00’da başlayacak yarışlar, art arda akşam saatlerine kadar devam edecek.
U-17 Play-Off’ta 4 maç var
Kocaeli U-17 Futbol ligi Play-Off Grubu’nda 4 maç oynanacak. Tüm maçlar 19.00’da başlayacak.
GÜNÜN PROGRAMI
Kartepe BLD -41 FK - Arslanbey
Hisareyn – Mollafenari - Değirmendere
Seka Doğan – Gebze - Kavaklı
Hereke Yıldız - Kandıra GB - Erkin Akkaş
Okul bahçesinde bisiklet yarışı
Ulusal Egemenlik Haftası Bisiklet Turu bugün gerçekleşiyor. Gençler, yıldızlar, küçükler kategorilerinde yapılacak yarışlar, tek günde tamamlanacak. Yarışlar, İzmit Teknik Meslek Lisesi bahçesinde yapılacak.
Hentbolcular parkeye çıkıyor
Ünilig müsabakaları olanca hızıyla sürüyor. Sualtından sonra şimdi de hentbolcular sıra alıyor. Ünilig Hentbol müsabakaları bugün Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Müsabakalar saat 10’da başlayacak.
Basketbolda heyecan 4 maçla sürüyor
Kocaeli basketbol yerel liglerinde heyecanda sona doğru geliniyor. Gündemde 4 maç var. Kız ve erkek alt yapı liglerine ait maçlar 2 ilçede oynanacak.
18:30
U 12 Kız
23 Nisan - Kocaeli G.
İzmit Atatürk
19:00
U 13 Erkek
K.Mürsel – K.Yıldız
100. Yıl
20:00
U 16 Erkek
İzmit Bel. – D. İdeal
İzmit Atatürk
20:30
U 18 Erkek
K.Mürsel- Kocaeli
100. Yıl
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz