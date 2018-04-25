Günün maçları bu haberde! (25 Nisan 2018)

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Okul sporları tatilden döndü

Okul sporlarının 23 Nisan talili bitti. Uzun tatil döneminden sonra yeniden başlayan okullarda heyecan yüksek. Bugün futbol, basketbol ve voleybol 2.Lig maçları oynanacak. Tüm etkinlikler sabah 10’da başlayacak.

Yıldız Erkek Fut. 2L Derbent Stadı

Genç Kız Vol. 2L Hasan Gemici

Yıldız Erkek Bas. 2L Atatürk

Yıldız Kız Vol. 2L Gebze Gençlik

Küçük Erk.Bas. 2L Derince Spor

Voleybolda Ünilig heyecanı

Kocaeli yerel voleybol liglerinden çok bugün gözler kurumsal voleybol ligleri ve üniversite liglerine dönecek.

İşte günün programı…

18:00 Büyükler Sağlık Kurumları Hasan Gemici

19:00 Büyük B.İskeleKaymaka Başiskele

10:00 Bayanlar Ünilig Play Off G.Tek.Üni. S.S.

12:00 Erkekler ÜniligP.Off Gebze

Küçük atletler 23 Nisan için koşacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kros Yarışmaları Karamürsel Parkuru’nda yapılacak. 10.00’da başlayacak yarışlar, art arda akşam saatlerine kadar devam edecek.

U-17 Play-Off’ta 4 maç var

Kocaeli U-17 Futbol ligi Play-Off Grubu’nda 4 maç oynanacak. Tüm maçlar 19.00’da başlayacak.

GÜNÜN PROGRAMI

Kartepe BLD -41 FK - Arslanbey

Hisareyn – Mollafenari - Değirmendere

Seka Doğan – Gebze - Kavaklı

Hereke Yıldız - Kandıra GB - Erkin Akkaş

Okul bahçesinde bisiklet yarışı

Ulusal Egemenlik Haftası Bisiklet Turu bugün gerçekleşiyor. Gençler, yıldızlar, küçükler kategorilerinde yapılacak yarışlar, tek günde tamamlanacak. Yarışlar, İzmit Teknik Meslek Lisesi bahçesinde yapılacak.

Hentbolcular parkeye çıkıyor

Ünilig müsabakaları olanca hızıyla sürüyor. Sualtından sonra şimdi de hentbolcular sıra alıyor. Ünilig Hentbol müsabakaları bugün Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Müsabakalar saat 10’da başlayacak.

Basketbolda heyecan 4 maçla sürüyor

Kocaeli basketbol yerel liglerinde heyecanda sona doğru geliniyor. Gündemde 4 maç var. Kız ve erkek alt yapı liglerine ait maçlar 2 ilçede oynanacak.