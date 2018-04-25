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25 Nisan 2018- Spor

Günün maçları bu haberde! (25 Nisan 2018)

Bugün Kocaeli'de farklı branşlarda çok sayıda maç oynanacak.

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Okul sporları tatilden döndü

Okul sporlarının 23 Nisan talili bitti. Uzun tatil döneminden sonra yeniden başlayan okullarda heyecan yüksek. Bugün futbol, basketbol ve voleybol 2.Lig maçları oynanacak. Tüm etkinlikler sabah 10’da başlayacak.

Yıldız Erkek Fut. 2L Derbent Stadı

Genç Kız Vol. 2L Hasan Gemici

Yıldız Erkek Bas. 2L Atatürk

Yıldız Kız Vol. 2L Gebze Gençlik

Küçük Erk.Bas. 2L Derince Spor

Voleybolda Ünilig heyecanı

Kocaeli yerel voleybol liglerinden çok bugün gözler kurumsal voleybol ligleri ve üniversite liglerine dönecek.

İşte günün programı…

18:00 Büyükler Sağlık Kurumları Hasan Gemici

19:00 Büyük B.İskeleKaymaka Başiskele

10:00 Bayanlar Ünilig Play Off G.Tek.Üni. S.S.

12:00 Erkekler ÜniligP.Off Gebze

Küçük atletler 23 Nisan için koşacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kros Yarışmaları Karamürsel Parkuru’nda yapılacak. 10.00’da başlayacak yarışlar, art arda akşam saatlerine kadar devam edecek.

U-17 Play-Off’ta 4 maç var

Kocaeli U-17 Futbol ligi Play-Off Grubu’nda 4 maç oynanacak. Tüm maçlar 19.00’da başlayacak.

GÜNÜN PROGRAMI

Kartepe BLD -41 FK - Arslanbey

Hisareyn – Mollafenari - Değirmendere

Seka Doğan – Gebze - Kavaklı

Hereke Yıldız - Kandıra GB -  Erkin Akkaş

Okul bahçesinde bisiklet yarışı

Ulusal Egemenlik Haftası Bisiklet Turu bugün gerçekleşiyor. Gençler, yıldızlar, küçükler kategorilerinde yapılacak yarışlar, tek günde tamamlanacak. Yarışlar, İzmit Teknik Meslek Lisesi bahçesinde yapılacak.

Hentbolcular parkeye çıkıyor

Ünilig müsabakaları olanca hızıyla sürüyor. Sualtından sonra şimdi de hentbolcular sıra alıyor. Ünilig Hentbol müsabakaları bugün Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Müsabakalar saat 10’da başlayacak.

Basketbolda heyecan 4 maçla sürüyor

Kocaeli basketbol yerel liglerinde heyecanda sona doğru geliniyor. Gündemde 4 maç var. Kız ve erkek alt yapı liglerine ait maçlar 2 ilçede oynanacak.

18:30

U 12 Kız

23 Nisan - Kocaeli G.

İzmit Atatürk

19:00

U 13 Erkek

K.Mürsel – K.Yıldız

100. Yıl

20:00

U 16 Erkek

İzmit Bel. – D. İdeal

İzmit Atatürk

20:30

U 18 Erkek

K.Mürsel- Kocaeli

100. Yıl

25 Nisan 2018 - Spor

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