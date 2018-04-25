Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıklamasının ardından siyaset hareketlendi. AKP’de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular alınmaya başladı. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde aday adayı olan AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek şansını tekrar deneyecek. Civelek’in yerine Mehmet İpşiroğlu il binasına gelerek seçim başvuru formu aldı. Öte yandan Mahmut Civelek’in cumartesi günü 15.00’da il binasına gelerek resmi başvuruyu yapması bekleniyor.
Dün 17:03 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:57 TSİ )
Civelek’in formunu İpşiroğlu aldı
AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı adayı olmak için resmi başvuruyu cumartesi günü yapacak.
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Dün 17:03 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
(2 )
Dinçer41 - resi bu adam aday olursa kusura kalma oy yok.
İzmitli - KOCAELİYİ EVLATLARI YÖNETMELİ
Kocaeli Doğumlu olmayan,Evi barkı,Köyü Kocaeli'de olmayanlar kesinlikle Kocaeli'den Milletvekili Adayı olmamalı yapılmamalı...
Aynısı Belediye Başkanlığı içinde geçerli.Çünkü Kocaeli'nin evladı olmayanlar sadece kişisel çıkarları için çalışıyorlar Kocaeli ve Halkının sorunları,Kocaeli'nin menfaatleri için çalışmıyor...Kocaeli'nin haklarını korumuyorlar!..
Her Parti bunu benimsemeli.
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