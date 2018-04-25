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Dün 17:06 TSİ- Siyaset ( G : Dün 17:34 TSİ )

Yaşar Çakmak da AKP’li aday adayı

Türk Telekom İdari Mali İşler ve Lojistik Direktörü Yaşar Çakmak, görevinden istifa ederek AKP’den Kocaeli milletvekili aday adayı oldu.

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Türk Telekom İdari Mali İşler ve Lojistik Direktörü Yaşar Çakmak, görevinden istifa ederek AKP’den Kocaeli milletvekili aday adayı oldu. Parti binasına giderek başvurusunu yapan Çakmak’ın bu adaylığı yakın çevresinde memnuniyet yarattı.

YAŞAR ÇAKMAK KİMDİR?

1967 doğumlu olan Yaşar Çakmak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladı. Birçok kamu kurumunda görevlerde bulunduktan sonra son olarak Türk Telekom Assistt Çağrı Merkezinde idari mali işler ve lojistik direktörü olarak görev alan Çakmak evli ve 4 çocuk babasıdır.

Dün 17:06 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

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İzmitli - KOCAELİYİ EVLATLARI YÖNETMELİ

Kocaeli Doğumlu olmayan,Evi barkı,Köyü Kocaeli'de olmayanlar kesinlikle Kocaeli'den Milletvekili Adayı olmamalı yapılmamalı...

Aynısı Belediye Başkanlığı içinde geçerli.Çünkü Kocaeli'nin evladı olmayanlar sadece kişisel çıkarları için çalışıyorlar Kocaeli ve Halkının sorunları,Kocaeli'nin menfaatleri için çalışmıyor...Kocaeli'nin haklarını korumuyorlar!..

Her Parti bunu benimsemeli.

Yanıtla . 0Beğen 25 Nisan 22:10

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