Yaşar Çakmak da AKP’li aday adayı

Türk Telekom İdari Mali İşler ve Lojistik Direktörü Yaşar Çakmak, görevinden istifa ederek AKP’den Kocaeli milletvekili aday adayı oldu. Parti binasına giderek başvurusunu yapan Çakmak’ın bu adaylığı yakın çevresinde memnuniyet yarattı.

YAŞAR ÇAKMAK KİMDİR?

1967 doğumlu olan Yaşar Çakmak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladı. Birçok kamu kurumunda görevlerde bulunduktan sonra son olarak Türk Telekom Assistt Çağrı Merkezinde idari mali işler ve lojistik direktörü olarak görev alan Çakmak evli ve 4 çocuk babasıdır.