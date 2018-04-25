Eşref Bilgin başvuru formunu aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 Pazar günü seçime gidiyoruz açıklaması sonrası siyasi kulisler birden ısındı. Genel Merkezin seçim takvimini yayınlaması ve milletkili aday adaylığı başvuru sürecinin başlaması sonrası AK Parti binası hareketli saatler yaşıyor. Daha önceden Gebze ilçe yönetiminde görev alan 13 yıldır AK Parti üyesi olan Eşref Bilgin il binasına gelerek milletvekili aday adayı olmak için başuru formunu aldı.

EŞREF BİLGİN KİMDİR?

Eşref Bilgin 1989 Rize doğumlu, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Bilgin, 13 yıldır partiye üye ve bir dönem Gebze içe yönetiminde görev almış.