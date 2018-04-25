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Metin Gökçe aday adayı

1 Kasım milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olan Gebzeli Metin Gökçe aday adaylığı başvuru formunu aldı

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AKP Gebze Kurucu İlçe Başkanı ve eski il yöneticisi olan Metin Gökçe, 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimler için bir kere daha aday adayı oldu. Gökçe 1 Kasım seçimlerinde de aday adayı olmuş fakat listede yer bulamamıştı. Parti teşkilat binasına gelerek aday adaylığı başvurusunu alan Gökçe, bir kere daha “Adayım” dedi.

METİN GÖKÇE KİMDİR?

Aslen Giresunlu olan Metin Gökçe 1969 doğumlu. Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan Gökçe, inşaat işiyle ilgileniyor. Evli ve 4 çocuk babası olan Gökçe, aynı zamanda Gebze Belediyesi eski Başkan Yardımcısı.

Dün 17:31 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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