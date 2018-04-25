CHP İzmit’te başkanlık krizi erken başladı

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın milletvekilliği için yarın (Perşembe) istifasını vermesi neredeyse kesinleşirken, İzmit İlçe Başkanlığı için iki ismin adayı öne çıkmıştı. Bunlardan biri Mehmet Nazım Gençtürk olurken diğer isim ise Hakan Çakar’dı.
YEDEKTEN TUNCAY ÇAKIR GİRECEK
İlçe Başkanlığı belirlenmesi için dün akşam saatlerinde 7 kişi ile toplanan ilçe Yönetimi toplantısı öncesi Mehmet Ümit Küçükkaya’nın Yönetim Kurulu üyelerini arayarak Hakan Çakar’ın aday olacağını ve bu yönde karar alınmasını önerdiği iddia edildi. İlçe Yönetiminden bazı kişilerin toplantıya katılmadığı ve kararın 7 kişiyle alındığı iddia edildi. Küçükkaya’nın yarınki istifasının ardından belirlenecek olan başkan bir sonraki kongreye kadar başkanlık yapacak. İlçe Yönetiminin arasında belirleyeceği ismin ardından yedek liste birinci sıradan Tuncay Çakır 16 kişilik yönetime girecek.
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Yorumlar
(1 )
İzmitli - KOCAELİYİ EVLATLARI YÖNETMELİ
Kocaeli doğumlu olmayan,Evi barkı,Köyü Kocaeli'de olmayanlar kesinlikle Kocaeli'den Milletvekili Adayı olmamalı yapılmamalı…
Aynısı Belediye Başkanlığı içinde geçerli.Çünkü Kocaeli'nin Evladı olmayanlar sadece kişisel çıkarları için çalışıyorlar…Kocaeli ve Halkının sorunları,Kocaeli'nin menfaatleri için çalışmıyor…
Kocaeli'nin haklarını korumuyorlar!..
Her parti bunu benimsemeli.
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