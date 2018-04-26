150 dansçı ile muhteşem gösteri

Kocaeli Amra Kafkas Halk Dansları Topluluğu sezon finali gösterisinde 150 dansçı sahne alırken, beğeniyle izlenildiler.

10 yıl önce kurulan, yurt içi ve uluslararası festivallerde ödüller alan Kocaeli Amra Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Sabancı Kültür Merkezi'ndeki sezon finali gösterisi yaptı. Gecede 4-8-13 yaş ile profesyonel ve hobi grubundan oluşan 150 dansçı sahne aldı. Yaklaşık bir yıl süren eğitimlerin ardından sahne alan 150 dansçı ile yapılan Kafkas halk oyunları ilgiyle izlenildi. Oyunun sonunda dansçılar ayakta alkışlandı.