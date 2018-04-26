Barakada korkutan yangın

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Alkol Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hanife A. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen barakada henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Giderek yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa süre sonra yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Sebebi öğrenilemeyen yangında baraka kullanılamaz hale geldi.