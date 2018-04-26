Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Alkol Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hanife A. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen barakada henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Giderek yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa süre sonra yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Sebebi öğrenilemeyen yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
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Barakada korkutan yangın
Başiskele'de kullanılmayan barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz