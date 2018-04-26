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Coşkun Aral, KOÜ'lü öğrencilerle buluştu

Sepaş Enerji düzenlediği “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışması kapsamında, ünlü fotoğrafçı Coşkun Aral’ı Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile buluşturdu.

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Dünyaca ünlü duayen fotoğrafçı Coşkun Aral, Sepaş Enerji’nin konuğu olarak Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Kocaeli Üniversitesi Prof. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide Coşkun Aral, jürisi olduğu Sepaş Enerji “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışmasının detaylarını paylaştı. 1 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da ikamet eden 18 yaşından büyük herkes “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışması katılabilecek. Coşkun Aral öncülüğündeki jüri tarafından seçilecek ilk 3 fotoğrafın sahibi Sepaş Enerji tarafından ödüllendirilecek. Fotoğraf kareleriyle doğanın enerjisini en iyi şekilde aktaran ilk üç kişi, Coşkun Aral ile birlikte Eylül ayında Kapadokya’ya giderek Coşkun Aral’dan fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenecek. Coşkun Aral’dan birebir dersin yanı sıra birinciye üç bin TL, ikinciye iki bin TL ve üçüncüye bin TL para ödülü de Sepaş Enerji tarafından verilecek. Gönderilen fotoğraflar arasında seçilecek olanlar Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da sergilenecek.

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