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İzmitli öğrencilerden 23 Nisan konseri

İzmit Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir araya gelen 300 öğrenci, vatandaşlara konser verdi.

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İzmit Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Belsa Plaza önünde gerçekleştirilen etkinlikte 300 kişilik dev çocuk korosu muhteşem bir konser verdi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği koro, barış, kardeşlik ve Atatürk sevgisiyle ilgili şarkılar seslendirdi. Vatandaşlara 23 Nisan coşkusunu yaşatan konserde konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Belediyesi olarak çocuk dostu bir belediye olduklarını belirterek, “Öncelikle yurt dışında olan Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın selam ve sevgilerini sizlere iletmek istiyorum. Gururu ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Çocuklarına bayram hediye eden bir milletin evlatlarıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı siz sevgili çocuklarımıza armağan etmesiyle başlayan bayram, tüm dünya ülkelerinin çocuklarının coşkusuna dönüştü. Böylesine güzel bir konser veren siz çocuklarımıza ne kadar teşekkür etek azdır” dedi.

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