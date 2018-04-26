İYİ Parti Kocaeli'nin ilk vekil adayı

Kocaeli’nin tanınmış siyasilerinden Selda Mican İYİ Parti’den vekillik başvurusunu yaptı. Mican, 27. Dönem Milletvekilliği Aday Adaylığı için başvuru dilekçesini İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Nusret Acur ‘a teslim etti.

Selda Mican Kimdir?

27 Nisan 1981 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelen Mican, çocukluğunu Gebze Beylikbağı, ve Osman Yılmaz Mahallesinde geçirdi. İlköğrenimini Gebze İnönü İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Mica, orta öğrenimini Darıca Neşet Yalçın Süper Lisesi’nde tamamladı. Mican, Yüksek öğrenimini ise (AHLEI) Amerıcan Hotel &Lodngıgn Educatıona lInstıtute’de İşletme bölümünden bitirerek mezun oldu.

Geçmişte CHP İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve 2016 yılında yapılan CHP Büyük Kurultayında Parti Meclisi’ne (PM) aday olan Selda Mican ciddi bir oy almıştı. İYİ Parti’nin kurulması ile siyasete İYİ Partide devam eden Selda Mican, partisinin her toplantısına katılım sağladı ve Gebze’den il delegesi olarak görev aldı. Gebze’de 50 yıllık esnaflık yapan bir ailenin kızı olan Selda Mican, ileri derece İngilizce biliyor.