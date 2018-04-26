Köpekten kaçarken otomobil çarptı!

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Kaza dün, Gölcük İpekyolu Mahallesi İpekhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki köpekten korkan 11 yaşındaki Yiğit Kadir Bilgin kaçmaya çalışırken yola fırlayınca otomobil çarptı. Yaralanan çocuk 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğit Kadir Bilgin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.