Serdar Kaman vekillik için aday mı?

2019’da yapılması beklenen erken fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı kararla 24 Haziran 2018’de yapılacak olan erken seçimle ilgili ilimizde siyasi partilerin milletvekili aday adaylık süreci başladı. Bu kapsamda AKP ve CHP’nin il ve ilçe başkanlarının başkanlık görevini bırakıp milletvekili aday adayı olması beklenirken İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman milletvekilliği için aday olmayacağını 24 Haziran seçim sürecinde partisinin Kocaeli İl Başkanlığı görevini sürdüreceğini ifade etti.