2019’da yapılması beklenen erken fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı kararla 24 Haziran 2018’de yapılacak olan erken seçimle ilgili ilimizde siyasi partilerin milletvekili aday adaylık süreci başladı. Bu kapsamda AKP ve CHP’nin il ve ilçe başkanlarının başkanlık görevini bırakıp milletvekili aday adayı olması beklenirken İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman milletvekilliği için aday olmayacağını 24 Haziran seçim sürecinde partisinin Kocaeli İl Başkanlığı görevini sürdüreceğini ifade etti.
Bugün 11:26 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:22 TSİ )
Serdar Kaman vekillik için aday mı?
24 Haziran genel seçimleri için partilerin milletvekili aday adayları belli olmaya başlarken İYİ Parti’de aday adaylığı süreci ile ilgili İl Başkanı Serdar Kaman aday olmayacağını ifade etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:26 TSİ - Siyaset
Muhabir Ahmet Hazer
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz