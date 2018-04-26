Mavi Boncuklar  23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

Şarkıların söylendiği gösterilerin yapıldığı kutlama programında birbirinden güzel kıyafetleri ile sahne alan minikler, doyasıya eğlendi.Etkinliklere, günlerdir provalarını yaparak hazırlanan miniklerin ise heyecanı gözlerinden okunuyordu. Kardelen Anaokulu Mavi Boncuklar sınıfı öğretmeni Burcu Gülmez, “Çocuklarımız kendi bayramları olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Çok güzel bir gösteri oldu. Bizlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu önemli günün önemini öğrencilerimize sonuna kadar aktaracağız” dedi. Program, öğrencilerin dans ve gösterileri ile sona erdi.