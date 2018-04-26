D-100’e yeni bir şerit geliyor

D-100’deki Adnan Menderes Üst Geçidi İle Turgut Özal Üst Geçidi arasındaki Ankara İstikametinde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığını çözmek için çalışmalar devam ediyor. D-100’de yeni bir trafik düzenlemesine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapılacak çalışma ile trafik yükünü azaltmak adına, minibüs, otobüs ve servis araçlarının daha rahat durarak yolcu indirip bindirmeleri için, D-100 ile tren yolu arasındaki alana, yeni bir şerit daha yapıyor. Çalışmaları devam eden proje tamamlandığında, D-100 Ankara istikameti, iki şeritten üç şeride çıkarılacak.

İKİ DURAK KALIYOR, MESAFELERİ DEĞİŞİYOR

Köprü ayağı ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Genel Sekreter Bayram, “ D-100’e yeni eklenecek şerit ile akşam ve sabah saatlerinde yoğunlaşan trafiği bu çalışmamızla hafifleteceğiz. Eklenecek yeni şerit ile durak yerleri de böylece değişmiş olacak. Halk evi durağı, İSU terfi istasyonu(eski Jandarma Lojmanları) karşısına gelecek. Yeni yapılacak durağın uzunluğu ise 80 metre olacak. Bu sayede yolcular duraklarda daha rahata hareket edebilirken, yolcu otobüsleri de durağa rahat yanaşabilecek.” dedi.

KÖPRÜLERE YENİ MERDİVENLER

Genel Sekreter Bayram, “Turgut Özal Üst Geçidi durağı ise Ekşi İş Merkezi’nin karşısına konuşlandıracağız. Toplu taşıma araçları, Halk evinin karşı istikametinde, yeni yapılacak şeride girerek yolcu indirip bindirmesini bu iki duraktan gerçekleştirebilecek. Toplu taşıma araçları, Turgut Özal Üst geçidinin altından yeniden D-100’e bağlanabilecek” dedi. Genel Sekreter Bayram ayrıca Mimar Sinan Üst Geçidinden D-100’e bağlantı ile yaşlı ve engelli vatandaşların daha rahat karşıya geçebilmeleri için, köprülere yeni merdiven ve asansörlerin yapıldığını, bu sayede de vatandaşların karşından karşıya rahat geçebileceğini belirtti.