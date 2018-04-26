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D-100’e yeni bir şerit geliyor

D-100 Ankara istikametinde akşam saatlerinde servis hizmetleri nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu çözülüyor

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D-100’deki Adnan Menderes Üst Geçidi İle Turgut Özal Üst Geçidi arasındaki Ankara İstikametinde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığını çözmek için çalışmalar devam ediyor. D-100’de yeni bir trafik düzenlemesine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapılacak çalışma ile trafik yükünü azaltmak adına, minibüs, otobüs ve servis araçlarının daha rahat durarak yolcu indirip bindirmeleri için, D-100 ile tren yolu arasındaki alana, yeni bir şerit daha yapıyor. Çalışmaları devam eden proje tamamlandığında, D-100 Ankara istikameti, iki şeritten üç şeride çıkarılacak.

İKİ DURAK KALIYOR, MESAFELERİ DEĞİŞİYOR

Köprü ayağı ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Genel Sekreter Bayram, “ D-100’e yeni eklenecek şerit ile akşam ve sabah saatlerinde yoğunlaşan trafiği bu çalışmamızla hafifleteceğiz. Eklenecek yeni şerit ile durak yerleri de böylece değişmiş olacak. Halk evi durağı, İSU terfi istasyonu(eski Jandarma Lojmanları) karşısına gelecek. Yeni yapılacak durağın uzunluğu ise 80 metre olacak. Bu sayede yolcular duraklarda daha rahata hareket edebilirken, yolcu otobüsleri de durağa rahat yanaşabilecek.” dedi.

KÖPRÜLERE YENİ MERDİVENLER

Genel Sekreter Bayram, “Turgut Özal Üst Geçidi durağı ise Ekşi İş Merkezi’nin karşısına konuşlandıracağız. Toplu taşıma araçları, Halk evinin karşı istikametinde, yeni yapılacak şeride girerek yolcu indirip bindirmesini bu iki duraktan gerçekleştirebilecek. Toplu taşıma araçları, Turgut Özal Üst geçidinin altından yeniden D-100’e bağlanabilecek” dedi. Genel Sekreter Bayram ayrıca Mimar Sinan Üst Geçidinden D-100’e bağlantı ile yaşlı ve engelli vatandaşların daha rahat karşıya geçebilmeleri için, köprülere yeni merdiven ve asansörlerin yapıldığını, bu sayede de vatandaşların karşından karşıya rahat geçebileceğini belirtti.

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Yorumlar

(5)
05

Fatih - Halkevi önündeki rezilliği senelerden beri çekiyoruz, ilk yapıldığı andan beri sıkıntı yaratacağı belliydi. yan yollar bomboş, köprü ayaklarına uydurulmak için yapılmış hiçbir işe yaramayan devasa kaldırımlar. Tehlikeli ve kazalara davetiye çıkaran kalabalık bir D-100. Çözüme ulaşacak mı bekliyoruz.

Yanıtla . 0Beğen 26 Nisan 15:20
04

Samet - Heryere battı çıktı yapıyorlar iyi güzel tamam ama en yoğun olan şehrin merkezi halkevine birtürlü yapmıyorlar.Tamam oralar doldurma ama günümüzde denizin altından ne tüneller yapılıyor Avrasya tünelini marmarayı düşününce devede kulak kalıyor halkevi zeminine bir battı çıktı yapmak.Merkez bankası civarından realin oralara kadar bir battı çıktı yapılırsa şehirler arası araçlar direk geçer üst taraftar şehir içi kullanan araçlar ve yayalar için çok güzel bir alan olur.Ayrıca öyle olursa tren yolunun altındanda çokça geçit yapıp sahille çarşıyı iyice bağlamış olurlar.Sanayi şehrine bukadar vergi veren zengin şehre şöyle projeler çok mu yani.Şehircilikten anlamıyorlar ama bırakıpta gitmiyorlarda.

Yanıtla . 1Beğen 26 Nisan 13:03
03

Gelgel - ah izmit sen bu beceriksizlerin alinde ne çektin be..

Yanıtla . 4Beğen 26 Nisan 11:51
02

Izmitli - seka tüneli 2 şerit kaldığı müddetçe yapılanların hepsi beyhude. izmit sizin gibi beceriksizlerin elinde işkence çekiyor.

Yanıtla . 3Beğen 26 Nisan 11:45
01

Izmitli - Kaynak: D-100’de trafik yoğunluğu azalacak

Yanıtla . 0Beğen 26 Nisan 11:44
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