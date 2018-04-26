Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili, "Bir mühendislik projesiydi, patladı, elde kaldı, başarısız oldu" dedi.
Bugün 11:53 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:11 TSİ )
Abdullah Gül için "Proje" dedi!
Başbakan Yıldırım: Abdullah Gül aday olursa itibarını yitirir.
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Bugün 11:53 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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Erol Demirbek - bu proje sözüde moda oldu , sanki kötü bir şeymiş gibi kullanılıyor. her olay projedir , projeye proje demekte projedir , plansız tasarlamadan eylem iş yapılmaz bunlar projedir . zırt pırt her beğenmediğine proje demekten var geçilsin komik oluyor
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