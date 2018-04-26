Abdullah Gül için "Proje" dedi!

Erol Demirbek - bu proje sözüde moda oldu , sanki kötü bir şeymiş gibi kullanılıyor. her olay projedir , projeye proje demekte projedir , plansız tasarlamadan eylem iş yapılmaz bunlar projedir . zırt pırt her beğenmediğine proje demekten var geçilsin komik oluyor