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Bugün 12:06 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:24 TSİ )

Rezaletin son perdesi!

Bu sezon liglerin rezilliği çıktı. Özellikle 2.Küme Futbol Ligi ve özellikle de C Grubu, tam anlamıyla bir fiyasko oldu.

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Yeniden yapılanan iki takım ayakta kalırken, yeniden canlandırılmaya çalışılan kulüpler de zirveye oynayıp, finallerde boy gösterdi. Devam eden liglerde toplam 20 takım hafta sonu ve hafta içi maçlara çıkmayarak, adeta bir rekora imza attı.

LİSTEDE İZMİT BELEDİYE DE VAR, GÖLCÜK VE GEBZESPOR DA…

Bu takımlar içerisinde özellikle İzmit Belediyespor ve Gebzespor’un olması, futbolun ne hale geldiğinin açık bir göstergesi oldu. Bayan basketboluna yüz bin liralar harcayan İzmit Belediyespor, güreşte de önemli yatırımlar yaparken, U-13 Ligi’nde sahaya çıkamayarak, herkesi şoke etti. Yine yeniden 3.Lig’e yükselen ve yeniden profesyonel olan, bu yıl 2 milyona yakın harcamayla dikkat çeken Gebzespor, U-13 Ligi’nde, yani 12 yaş grubunda sahaya çıkaracak futbolcu bulamadı. Hele hele kentteki amatör olmayan tek profesyonel takım unvanını koruyan Gölcükspor’un, U-11’lerde, yani 10 yaş grubunda sahaya çıkmaması tam bir skandaldı. İşte sadece bu hafta sahaya çıkmayan takımların listesi ve lig kategorileri…

2 KÜME LİGİ HÜKMEN ALAN TAKIMLAR:            

A GRUBU ÜÇYOLDOĞU               

B GRUBU Y.SERDAR      

B GRUBU ANA.YENİKÖY             

C GRUBU İZMİT GÜLTEPE           

C GRUBU MERT SPOR

F GRUBU AKÇAT /KAVAKLI        

G GRUBU ÇAY.GÜMÜŞ

G GRUBU G.BALKAN

TOPLAM: 8 takım           

2.K-U19 LİGİ HÜKMEN ALAN TAKIMLAR:

A GRUBU KADIKÖY       

A GRUBU Y.KANDIRA   

B GRUBU MERT SPOR  

C GR. ÜÇYOL-NUSRETİYE            

D GRUBU ÇAMCUKUR 

G GRUBU H.G.TAYFUN

G GRUBU GEBZE BALKAN

Toplam: 7 takım              

U-13 LİGİ HÜKMEN ALAN TAKIMLAR:   

A GRUBU İZMİT BLD.

E GRUBU GÖLCÜK G.B.               

K GRUBU GEBZESPOR

Toplam: 3 takım

U-11 LİGİ HÜKMEN ALAN TAKIMLAR:   

G GRUBU HARB-İŞ

G GRUBU GÖLCÜK

Toplam: 2 takım

Bugün 12:06 TSİ - Spor

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