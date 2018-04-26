Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Ülke genelinde “Türkiye Huzurlu Parklar 2” uygulaması yapıldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde Kocaeli’nde yapılan uygulamalar ise 136 park ve çevresinde 62 ekipte 277 personelle gerçekleştirildi. Kocaeli’nde 12 ilçede eş zamanlı olarak 23 Nisan 2018 tarihinde 21.00-02.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada bin 437 şahsa kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli görülen 159 araç ve 8 iş yeri kontrol edildi. Yapılan arama ve kontrollerde yoklama kaçağı olarak aranan toplam 8 şahıs yakalandı. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan aranan bir şahıs üzerinde 1.60 gram esrar ile yakalanarak gözaltına alındı. Çevreyi rahatsız eden 12 şahsa bin 486 lira para cezası uygulanırken kontrol edilen araçlardan 4 araca eksikliklerinden dolayı bin 488 lira para cezası uygulandı.
Bugün 12:23 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:24 TSİ )
Kocaeli’de huzurlu parklar uygulaması 2
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli genelinde huzurlu parklar 2 uygulaması düzenlendi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:23 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz