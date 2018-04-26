Kocaeli’de huzurlu parklar uygulaması 2

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Ülke genelinde “Türkiye Huzurlu Parklar 2” uygulaması yapıldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde Kocaeli’nde yapılan uygulamalar ise 136 park ve çevresinde 62 ekipte 277 personelle gerçekleştirildi. Kocaeli’nde 12 ilçede eş zamanlı olarak 23 Nisan 2018 tarihinde 21.00-02.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada bin 437 şahsa kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli görülen 159 araç ve 8 iş yeri kontrol edildi. Yapılan arama ve kontrollerde yoklama kaçağı olarak aranan toplam 8 şahıs yakalandı. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan aranan bir şahıs üzerinde 1.60 gram esrar ile yakalanarak gözaltına alındı. Çevreyi rahatsız eden 12 şahsa bin 486 lira para cezası uygulanırken kontrol edilen araçlardan 4 araca eksikliklerinden dolayı bin 488 lira para cezası uygulandı.