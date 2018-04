Yaani.com.tr yayında

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini, merak edilen tüm sorulara yanıt bulmasını kolaylaştıran Yaani, artık web versiyonu ile kullanıcıların hizmetinde olacak. Bu zamana kadar mobil uygulama olarak kullanılabilen Yaani’ye artık web ve mobil tarayıcılar ile yaani.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kullanıma sunulan ve ilk 9 günde 1 milyon indirilme sayısını aşarak bir rekora imza atan Yaani’de bugüne kadar 125 milyondan fazla kez arama yapılırken, toplam indirilme sayısı ise 4,5 milyona yaklaştı.

“Sürekli öğrenen akıllı arama motoru Yaani”

Kendi arama motoruna sahip olmanın Türkiye’yi dünyada sayılı ülkeler arasına soktuğunu belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, “Arama motorları en fazla veri üreten servislerden. O nedenle Yaani Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için kritik öneme sahip. Türkiye’nin kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan Yaani, Türkçe’yi çok iyi anlıyor. Biz arama yaptıkça o öğreniyor ve sürekli öğrenen akıllı arama motoru olarak kendini her an geliştiriyor. Bu sayede her defasında karşımıza daha iyi arama sonuçları çıkartıyor. Bugüne kadar mobil uygulama olarak kullanılan Yaani’ye artık web sitesi üzerinden de erişebilecek. Önümüzdeki dönemde web versiyonunu, yeni özellikler ve servisler ekleyerek daha zengin hale getireceğiz” dedi.

Türkçe’yi en iyi anlayan, bizden bir arama motoru

Yaani’nin Anadilinin Türkçe olması en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor. Türkçe’nin farklı dil bilgisi yapısını anlayabilecek şekilde geliştirilmiş olması ile Yaani, Türkçe aramalarda daha doğru sonuçlar gösteriyor. Artık “yaani.com.tr” web sitesi üzerinden de ulaşılabilecek olan Yaani’de, mobil tarayıcılardan yaptıkları aramalar sırasında Turkcell kullanıcılarının internet paketleri de eksilmeyecek. Türkiye’yle özdeşleşen bir sembol olarak nazar boncuğu ikonu kullanılan Yaani, kullanıcıların aramalarına göre bir süre sonra alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor. Daha önce yapılan aramaların benzerleri daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor. Ayrıca Yaani, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi özel gün ve haftalar için hazırlanan logo tasarımları ile de dikkat çekmeyi başardı.

Bulunduğunuz yere özel arama sonuçları

Konum tabanlı arama yapabilmesiyle dikkat çeken Yaani, kullanıcının konumuna göre en yakındaki bölge üzerinden arama sonucu vererek hızlıca sonuca ulaşılmasını sağlıyor. Kullanıcılar arama yaptıkça öğrenen Yaani, vizyondaki filmleri aratan kullanıcılara, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan gösteriyor. Aynı şekilde yemek yemek için alternatif arayanlar Yaani’den arama yaptıklarında yine kendilerine en yakın restoran ve kafelere, iletişim bilgileri ile birlikte ulaşabiliyor.

“Yaani.com.tr” Turkcell güvenli e-ticaret altyapısını da destekleyecek

Servis entegrasyonları ile kullanıcının hayatını daha kolay hale getirmeyi hedefleyen Yaani, yakın zamanda Turkcell güvenli e-ticaret altyapısını da destekleyecek. Böylece alışveriş seçeneklerini Yaani’de arayanlar hem en ucuz seçenekleri görebilecek hem de yerli ödeme sistemi Paycell entegrasyonu ile ödemelerini uçtan uca güvenli e-ticaret altyapısı üzerinden yapabilecek.